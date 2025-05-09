Топовим смартфонам Samsung не вистачає однієї важливої функції: якої саме

Попри те, що флагманські телефони Samsung регулярно потрапляють у рейтинги найкращих смартфонів, їм є куди прагнути. Наприклад, удосконалити акумулятор — адже користувачі бувають незадоволені недостатньою швидкістю зарядки.

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Про це повідомляє androidauthority.com.

Як зазначає видання, власники смартфонів порівнюють південнокорейські телефони з китайськими — і Samsung програє, коли справа стосується зарядки. Наприклад, Samsung S23 Ultra заряджається значно довше, ніж китайський OPPO Reno 10 Pro+. Зокрема, у преміального Samsung є більша батарея на 5000 мАг, але він підтримує швидкість зарядки лише до 45 Вт із сумісним адаптером. У тестах Android Authority швидкості зарядки S23 Ultra пристрій зарядився з 1% до 100% за 57 хвилин з використанням адаптера на 45 Вт.

Що стосується "китайця", то він, з акумулятором 4700 мАг і зарядкою 100 Вт, вимагає для зарядки лише близько 20 хвилин.

Тут є важливе уточнення, яке слід враховувати, коли йдеться про швидкість заряджання. Заявлена швидкість заряджання смартфона не означає, що він підтримує цю швидкість під час процесу заряджання. Фактично, ця пікова швидкість зазвичай досягається тільки тимчасово при більш низьких рівнях заряду батареї. У міру заряджання батареї швидкість може значно сповільнитися, навіть до позначки 80%.

порівняльний графік заряджання телефонів Фото: androidauthority.com

Як видно на графіку, тестування кількох флагманів показало, що на піковій швидкості зарядки витрачається лише невелика кількість часу. Це означає, що навіть незважаючи на те, що Samsung Galaxy S25 Ultra і Xiaomi 15 Ultra мають різні швидкості заряджання (45 Вт проти 90 Вт), час, що витрачається на заряджання до 100%, відрізняється всього на кілька хвилин. Це частково пов'язано з більшою батареєю китайського Xiaomi 15 Ultra ємністю 5410 мАг порівняно з батареєю S25 Ultra ємністю 5000 мАг. Однак це також пов'язано з тим, як швидко флагман Xiaomi знижує швидкість заряджання в міру заповнення батареї.

Проте такі телефони, як OnePlus 13 (акумулятор 6000 мАг, зарядка 100 Вт) і HONOR Magic 7 Pro (акумулятор 5850 мАг, зарядка 100 Вт) заряджаються майже вдвічі швидше, ніж S25 Ultra, незважаючи на більші батареї. Очевидно, що флагмани Samsung могли б бути набагато швидшими.

Раніше стало відомо, що південнокорейська компанія Samsung представила новий смартфон Galaxy XCover 7 Pro Samsung представила новий смартфон Galaxy XCover 7 Pro з високою потужністю та захистом. Розробники зазначали, що протестували дисплей ґаджета на стійкість до дезінфекційних засобів, тож екран з часом не погіршується навіть за постійного чищення.