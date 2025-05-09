7 ознак того, що смартфон сам уповільнює роботу: як його можна прискорити

Літій-іонний акумулятор смартфонів з часом сідає в міру того, як його заряджають і використовують. Надмірне тепло також може прискорити цей процес.

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Про це пише видання thesun.co.uk.

Приблизно через два роки (або 500 повних циклів заряджання) акумулятор утримуватиме лише 80% від свого максимального заряду порівняно з тим, коли він був новим. Це означає зменшення терміну служби акумулятора і більш часте заряджання. Хімічне старіння може також спричиняти інші проблеми.

"Щоб телефон працював правильно, електроніка повинна мати можливість отримувати миттєву потужність від акумулятора", — пояснює Apple. "Одним з атрибутів, що впливають на цю миттєву подачу потужності, є опір акумулятора. Батарея з високим опором може не забезпечити достатньої потужності для системи, яка її потребує. Опір акумулятора може збільшитися, якщо в нього вищий хімічний вік".

Коли опір високий, напруга може впасти — і потенційно впасти настільки низько, що нормальне функціонування стане неможливим. Це може завдати шкоди електроніці гаджета і може призвести до повного його відключення. Тому Apple використовує iPhone Performance Management, щоб уникнути цих відключень. Це означає навмисне уповільнення роботи смартфона.

"iOS буде динамічно керувати максимальною продуктивністю деяких компонентів системи, таких як центральний і графічний процесори", — заявила Apple. "У результаті робочі навантаження пристрою будуть самобалансуватися, забезпечуючи більш плавний розподіл системних завдань, а не більші і швидші стрибки продуктивності одночасно. Ви навіть не помітите жодних відмінностей у продуктивності пристрою".

Однак коли функція управління продуктивністю працює на "екстремальних" рівнях, ви можете помітити певні несподівані ефекти.

7 ознак, на які слід звернути увагу:

Більш тривалий час запуску додатків.

Нижча частота кадрів при прокручуванні.

Затемнення підсвічування (яке можна перевизначити в Центрі управління).

Нижча гучність динаміка до -3 дБ.

Поступове зниження частоти кадрів у деяких додатках.

У найекстремальніших випадках спалах камери буде відключено, що видно в користувацькому інтерфейсі камери.

Додатки, що оновлюються у фоновому режимі, можуть потребувати перезавантаження під час запуску.

Apple також підтвердила, що є кілька функцій, на які управління продуктивністю ніколи не вплине. Ці функції включають в себе:

Якість дзвінків і пропускна здатність мережі.

Якість знятих фото та відео.

Продуктивність GPS.

Точність визначення місця розташування.

Датчики, такі як гіроскоп, акселерометр, барометр.

Apple Pay.

Наприклад, погана якість дзвінків, найімовірніше, пов'язана з поганим сигналом або з тим, що занадто багато людей використовують ту саму мережу, що й ви.

Якщо ви турбуєтеся про стан акумулятора iPhone, ви можете перевірити, наскільки він здоровий. Зайдіть у "Налаштування" — "Акумулятор" — "Стан акумулятора" і подивіться на показання на цій сторінці. Ви можете побачити максимальну ємність заряду акумулятора порівняно з тим, коли він був новим.

Якщо у вас виникли проблеми, вам не обов'язково поспішати і купувати новий iPhone. Один із дешевших варіантів — замінити акумулятор, що зазвичай коштує менше 100 доларів США. Це допоможе поліпшити продуктивність мобільного телефону.

Раніше ми писали, що смартфонам Samsung не вистачає однієї важливої функції. Незважаючи на те, що флагманські телефони Samsung регулярно потрапляють у рейтинги найкращих смартфонів, їм є куди прагнути. Наприклад, удосконалити акумулятор — адже користувачі бувають незадоволені недостатньою швидкістю зарядки.