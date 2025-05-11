Удар по заводу боеприпасов "Базальт" в РФ: появились спутниковые снимки последствий

Спутниковые снимки подтвердили, что в ходе масштабной атаки украинских дронов 7 мая был поврежден завод по производству боеприпасов НПО «Базальт» в городе Красноармейск Московской области Российской Федерации.

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Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале команды OSINT-специалистов "КіберБорошно". Как отмечают аналитики, в результате атаки был поражен центральный цех завода "Базальт".

Завод "Базальт" Фото: Telegram / КіберБорошно Завод "Базальт" Фото: Telegram / КіберБорошно

В публикации также упоминаются основные сферы деятельности предприятия:

авиационно-бомбовое вооружение: фугасные, осколочно-фугасные, бетонобойные, объемно-детонирующие и зажигательные авиабомбы;

средства ближнего боя: ручные противотанковые гранатометы, такие как РПГ-7, РПГ-29, РПГ-30, РПГ-32, а также ручные гранаты;

минометное вооружение: минометные выстрелы различных калибров и типов;

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

изготовление экспериментальных образцов и их испытания.

Удар по заводу "Базальт": что известно

В ночь на 7 мая дроны СБУ поразили два завода ВПК в РФ. По словам местных жителей, на заводе "Базальт" в Красноармейске Московской области прогремело минимум 7 взрывов, после этого вспыхнул пожар.

Кроме того, беспилотники атаковали "Сплав" в Туле. Это единственное в России предприятие, которое проектирует и разрабатывает реактивные системы залпового огня и патроны.

Удар по РФ 7 мая

Напомним, Силы обороны Украины активно применяют недавно представленный дрон-камикадзе FP-1 для ударов по объектам на территории Российской Федерации.