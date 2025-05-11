Удар по заводу боеприпасов "Базальт" в РФ: появились спутниковые снимки последствий
Спутниковые снимки подтвердили, что в ходе масштабной атаки украинских дронов 7 мая был поврежден завод по производству боеприпасов НПО «Базальт» в городе Красноармейск Московской области Российской Федерации.
Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале команды OSINT-специалистов "КіберБорошно". Как отмечают аналитики, в результате атаки был поражен центральный цех завода "Базальт".
В публикации также упоминаются основные сферы деятельности предприятия:
- авиационно-бомбовое вооружение: фугасные, осколочно-фугасные, бетонобойные, объемно-детонирующие и зажигательные авиабомбы;
- средства ближнего боя: ручные противотанковые гранатометы, такие как РПГ-7, РПГ-29, РПГ-30, РПГ-32, а также ручные гранаты;
- минометное вооружение: минометные выстрелы различных калибров и типов;
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
- изготовление экспериментальных образцов и их испытания.
Удар по заводу "Базальт": что известно
В ночь на 7 мая дроны СБУ поразили два завода ВПК в РФ. По словам местных жителей, на заводе "Базальт" в Красноармейске Московской области прогремело минимум 7 взрывов, после этого вспыхнул пожар.
Кроме того, беспилотники атаковали "Сплав" в Туле. Это единственное в России предприятие, которое проектирует и разрабатывает реактивные системы залпового огня и патроны.
Напомним, Силы обороны Украины активно применяют недавно представленный дрон-камикадзе FP-1 для ударов по объектам на территории Российской Федерации.