Удар по заводу боєприпасів "Базальт" у РФ: з'явилися супутникові знімки наслідків

Супутникові знімки підтвердили, що під час масштабної атаки українських дронів 7 травня було пошкоджено завод із виробництва боєприпасів НВО "Базальт" у місті Красноармійськ Московської області Російської Федерації.

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Відповідні кадри було опубліковано в Telegram-каналі команди OSINT-фахівців "КіберБорошно". Як зазначають аналітики, унаслідок атаки було уражено центральний цех заводу "Базальт".

Завод "Базальт" Фото: Telegram / КіберБорошно Завод "Базальт" Фото: Telegram / КіберБорошно

У публікації також згадуються основні сфери діяльності підприємства:

авіаційно-бомбове озброєння: фугасні, осколково-фугасні, бетонобійні, об'ємно-детонуючі та запалювальні авіабомби;

засоби ближнього бою: ручні протитанкові гранатомети, такі як РПГ-7, РПГ-29, РПГ-30, РПГ-32, а також ручні гранати;

мінометне озброєння: мінометні постріли різних калібрів і типів;

науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи;

виготовлення експериментальних зразків та їх випробування.

Удар по заводу "Базальт": що відомо

У ніч на 7 травня дрони СБУ вразили два заводи ВПК у РФ. За словами місцевих жителів, на заводі "Базальт" у Красноармійську Московської області прогриміло щонайменше 7 вибухів, після цього спалахнула пожежа.

Крім того, безпілотники атакували "Сплав" у Тулі. Це єдине в Росії підприємство, яке проєктує і розробляє реактивні системи залпового вогню і патрони.

Удар по РФ 7 травня

Нагадаємо, Сили оборони України активно застосовують нещодавно представлений дрон-камікадзе FP-1 для ударів по об'єктах на території Російської Федерації.