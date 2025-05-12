Вместо истребителей: старые дроны США будут запускать крылатые ракеты Black Arrow

Силы специальных операций ВВС США планируют запускать небольшие крылатые ракеты Black Arrow от Leidos с беспилотников MQ-9 Reaper, разработанных компанией General Atomics Aeronautical Systems.

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Об этом пишет портал Defense One со ссылкой на главу Командования специальных операций ВВС (AFSOC) США, генерал-лейтенанта Майкла Конли. По словам офицера, крылатые ракеты становятся все меньше, поэтому они могут наделить старые БПЛА возможностями, сопоставимыми с возможностями истребителей.

"Если бы вы могли использовать боевой вертолет, или MQ-9, или OA-1K, оснащенный небольшой крылатой ракетой, способной пролететь четыре, пять или 600 миль и поразить цель, то это, похоже, возможность, которую боевой командир мог бы использовать", — сказал он на мероприятии SOF Week.

Генерал-лейтенант Конли подчеркнул, что ранее AFSOC, как правило, приходилось работать против противников, которые имеют ограниченную ПВО. Однако теперь даже небольшие группы, такие как хуситы в Йемене, быстро разрабатывают новые стратегии и инструменты для противодействия более крупным силам. Это порождает потребность в новых технологиях.

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В Leidos сообщили изданию, что интеграция крылатой ракеты в действующий летательный аппарат с системой боевого управления и испытания на государственном полигоне с экипажем AFSOC — это "далеко не то же самое, что испытания на арендованном самолете для демонстрации". Для этого требуется много проверок и согласований по безопасности.

"Black Arrow на MQ-9 станет логическим продолжением и обеспечит существенное расширение возможностей", — добавил официальный представитель компании.

Напомним, ВС РФ начали применять для ударов по Украине крылатую ракету "Бандероль". Ее основной носитель — дрон "Орион", но уже сейчас в России адаптируют ракету для запуска с боевых вертолетов Ми-28Н.