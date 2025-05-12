Замість винищувачів: старі дрони США запускатимуть крилаті ракети Black Arrow

Сили спеціальних операцій ВПС США планують запускати невеликі крилаті ракети Black Arrow від Leidos з безпілотників MQ-9 Reaper, розроблених компанією General Atomics Aeronautical Systems.

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Про це пише портал Defense One з посиланням на главу Командування спеціальних операцій ВПС (AFSOC) США, генерал-лейтенанта Майкла Конлі. За словами офіцера, крилаті ракети стають дедалі меншими, тому вони можуть наділити старі БПЛА можливостями, порівнянними з можливостями винищувачів.

"Якби ви могли використовувати бойовий вертоліт, або MQ-9, або OA-1K, оснащений невеликою крилатою ракетою, здатною пролетіти чотири, п'ять або 600 миль і вразити ціль, то це, схоже, можливість, яку бойовий командир міг би використати", — сказав він на заході SOF Week.

Генерал-лейтенант Конлі наголосив, що раніше AFSOC, як правило, доводилося працювати проти противників, які мають обмежену ППО. Однак тепер навіть невеликі групи, такі як хусити в Ємені, швидко розробляють нові стратегії та інструменти для протидії більшим силам. Це породжує потребу в нових технологіях.

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У Leidos повідомили виданню, що інтеграція крилатої ракети в діючий літальний апарат із системою бойового управління і випробування на державному полігоні з екіпажем AFSOC — це "далеко не те саме, що випробування на орендованому літаку для демонстрації". Для цього потрібно багато перевірок і узгоджень з безпеки.

"Black Arrow на MQ-9 стане логічним продовженням і забезпечить суттєве розширення можливостей", — додав офіційний представник компанії.

Нагадаємо, ЗС РФ почали застосовувати для ударів по Україні крилату ракету "Бандероль". Її основний носій — дрон "Оріон", але вже зараз у Росії адаптують ракету для запуску з бойових вертольотів Мі-28Н.