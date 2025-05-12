Надежно и безопасно: как сохранить фотографии, но обойтись без Google Photos

Самый распространенный способ сохранять и обмениваться фотографиями на гаджетах на базе Android – это, конечно, Google Photos. Но он не единственный – и даже не самый лучший.

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Об этом сообщает androidpolice.com.

Как отмечает издание, есть и другие способы – между прочим, более надежные в смысле безопасности. Также ресурс предлагает свой топ-7 альтернативных фотосервисов.

Flickr

Это платформа для обмена фотографиями, которая также является сервисом резервного копирования фотографий. Бесплатно можно сохранять до 1000 фотографий на платформе. Это надежный вариант для случайных пользователей, поскольку платформа хорошо спроектирована и интуитивно понятна. Еще одним преимуществом является то, что вы можете загружать свои фотографии в разных разрешениях и размерах.

Особенно популярен Flickr среди творческих людей, которым нужно место для демонстрации своих работ. А если воспользоваться тарифным планом Pro, который стоит около 73 долларов, то можно получить неограниченное хранилище для снимков.

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Тоже хорошо подходит фотографам и другим творческим личностям для демонстрации своих работ. Есть три уровня плана: Explorer (бесплатно), Awesome ($36 в год) и Pro ($72 в год). План Explorer подойдет для аматоров и случайных пользователей. Он позволяет загружать до 21 фотографии высокого разрешения каждую неделю и получать доступ к миллионам изображений через платформу.

Планы Awesome и Pro открывают неограниченное хранилище без рекламы и с расширенной аналитикой.

Amazon Photos

Одно из преимуществ членства Amazon Prime – доступ к Amazon Photos. Платформа позволяет вам бесплатно создавать резервные копии неограниченного количества фотографий. Участники Prime имеют доступ к инструментам редактирования фотографий и безопасному семейному обмену через Family Vault. Amazon Photos создает тщательно отобранные слайд-шоу, похожие на Google Photos, которые отлично подходят для хранения памятных кадров

Не-Prime-участники получают до 5 ГБ бесплатного хранилища. Это, конечно, меньше 15 ГБ хранилища Google Photos, но вполне приемлемый вариант, если у вас не так много фотографий для резервного копирования.

NordLocker

Отличный вариант для пользователей, ориентированных на конфиденциальность и желающих безопасно создавать резервные копии своих фотографий. Он использует сквозное шифрование, поэтому доступ к вашим файлам есть только у вас. Функция автоматического резервного копирования данных гарантирует, что вы сможете легко восстановить свои файлы в случае потери устройства. Обмен фотографиями также более безопасен, учитывая, что вы можете добавить уникальный код перед отправкой своих фотографий.

Бесплатные пользователи получают до 3 ГБ хранилища, но за плату – можно и больше.

pCloud

Это безопасный облачный сервис хранения данных, который поддерживает автоматическое резервное копирование, гарантируя сохранность ваших фотографий. Платформа позволяет вам загружать и скачивать файлы без ограничений по размеру или скорости, а также делиться фотографиями с помощью прямых ссылок. Вы можете открывать и редактировать большие файлы RAW, не занимая места на жестком диске. Еще одной примечательной функцией является то, что вы можете в любой момент перемотать свой аккаунт на 30 дней назад, что может быть полезно, если вам нужно восстановить удаленные файлы.

Одна из особенностей pCloud заключается в том, что он поставляется с возможностью пожизненного членства.

Ente

Это приложение для хранения фотографий, ориентированное на конфиденциальность. Оно предлагает сквозное шифрование, гарантируя безопасность ваших файлов. Такая функция, как поиск AI на устройстве, делают его похожим на Google Photos.

Бесплатный план Ente предлагает до 10 ГБ хранилища, платные планы варьируются в цене от 2,50 до 20 долларов в месяц.

Microsoft OneDrive

Если вы ищете общее решение для облачного хранения с поддержкой резервного копирования фотографий, Microsoft OneDrive — ваш лучший выбор. Как и Google Photos, платформа поддерживает автоматическое резервное копирование фотографий и позволяет искать и редактировать фотографии на разных устройствах.

Бесплатные учетные записи могут получить доступ к облачному хранилищу объемом до 5 ГБ, в то время как базовый вариант Microsoft 365, который стоит 2 доллара в месяц, предлагает до 100 ГБ облачного хранилища. Если вам нужно больше хранилища, подпишитесь на план Microsoft 365 Personal за 10 долларов в месяц, который поставляется с 1 ТБ облачного хранилища.

Ранее стадо известно, что приложение Gallery, задуманное как альтернатива Google Photos, за шесть лет набрало больше миллиарда загрузок, но при этом многие пользователи о нём вообще не знают.

Также Фокус писал, что в Google Messages наконец-то появилась опция удаления нежелательных сообщений. В других мессенджерах – WhatsApp, Telegram, iMessage. – она была доступна уже давно.