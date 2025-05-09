Пользователи понятия не имеют о полезном приложении Google, хотя у него миллиарды загрузок

Приложение Gallery (ранее – Gallery Go), предназначенное для просмотра фотографий офлайн, за шесть лет набрало больше миллиарда загрузок, но при этом многие пользователи о нём вообще не знают – даже владельцы новейших гаджетов Pixel.

Related video

Об этом сообщает androidauthority.com.

Gallery было задумано как альтернатива Google Photos, но оставалось в тени из-за отсутствия рекламы и обновлений от Google. Правда, в январе ситуация несколько улучшилась – приложение наконец-то получило обновления.

В обсуждении на Reddit те, кто все-таки пользовался «Галереей», хвалят ее – мол, это более простая и понятная версия Google Photos. Остальные же высказывают недоумение – по словам пользователей, они понятия не имели о существовании такой опции.

Некоторые даже благодарят участников форума за рекомендацию: «О боже, почему я не знал об этом?» – написал один из посетителей Reddit.

Издание отмечает, что компания Google почему-то не особо заботилась о продвижении приложения Gallery, хотя запустила его в еще 2019 году. Gallery Go было предназначено для бюджетных устройств с ограниченным хранилищем, и с тех пор приложение не получало особого маркетинга или расширения функций. Что касается январского обновления, то из опций там появилась только организация фотографий на базе ИИ.

Для тех, кто использует Google Photos, есть простой способ получить доступ к локальным медиа и отличить то, что находится на вашем устройстве, от того, что хранится в облаке. Вы можете просто перейти на вкладку «Коллекции» и нажать «На этом устройстве», чтобы просмотреть изображения и видео, сохраненные локально на вашем телефоне.

Напомним, что скоро может появиться новая поисковая система, которая будет конкурировать с Google. Дело в том, что компания Apple переосмысливает свой браузер Safari с помощью искусственного интеллекта, и это может вытеснить Google с позиций поисковика-монополиста.

Также Фокус писал о том, как не стать жертвой мошенников, которые воруют пароли пользователей, используя Google Chrome и другие популярные браузеры на системах Windows.