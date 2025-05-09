Користувачі й гадки не мають про корисний додаток Google, хоча в нього мільярди завантажень

Застосунок Gallery (раніше — Gallery Go), призначений для перегляду фотографій офлайн, за шість років набрав понад мільярд завантажень, але водночас багато користувачів про нього взагалі не знають — навіть власники новітніх гаджетів Pixel.

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Про це повідомляє androidauthority.com.

Gallery був задуманий як альтернатива Google Photos, але залишався в тіні через відсутність реклами та оновлень від Google. Щоправда, у січні ситуація дещо покращилася — застосунок нарешті отримав оновлення.

В обговоренні на Reddit ті, хто все-таки користувався "Галереєю", хвалять її — мовляв, це простіша і зрозуміліша версія Google Photos. Решта ж висловлюють здивування — за словами користувачів, вони й гадки не мали про існування такої опції.

Деякі навіть дякують учасникам форуму за рекомендацію: "О боже, чому я не знав про це?" — написав один із відвідувачів Reddit.

Видання зазначає, що компанія Google чомусь не особливо дбала про просування додатка Gallery, хоча запустила його ще 2019 року. Gallery Go був призначений для бюджетних пристроїв з обмеженим сховищем, і відтоді застосунок не отримував особливого маркетингу або розширення функцій. Що стосується січневого оновлення, то з опцій там з'явилася тільки організація фотографій на базі ШІ.

Для тих, хто використовує Google Photos, є простий спосіб отримати доступ до локальних медіа та відрізнити те, що знаходиться на вашому пристрої, від того, що зберігається в хмарі. Ви можете просто перейти на вкладку "Колекції" і натиснути "На цьому пристрої", щоб переглянути зображення і відео, збережені локально на вашому телефоні.

Нагадаємо, що скоро може з'явитися нова пошукова система, яка конкуруватиме з Google. Річ у тім, що компанія Apple переосмислює свій браузер Safari за допомогою штучного інтелекту, і це може витіснити Google з позицій пошуковика-монополіста.

Також Фокус писав про те, як не стати жертвою шахраїв, які крадуть паролі користувачів, використовуючи Google Chrome та інші популярні браузери на системах Windows.