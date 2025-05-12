Надійно і безпечно: як зберегти фотографії, але обійтися без Google Photos

Найпоширеніший спосіб зберігати та обмінюватися фотографіями на гаджетах на базі Android — це, звісно, Google Photos. Але він не єдиний — і навіть не найкращий.

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Про це повідомляє androidpolice.com.

Як зазначає видання, є й інші способи — між іншим, надійніші в аспекті безпеки. Також ресурс пропонує свій топ-7 альтернативних фотосервісів.

Flickr

Це платформа для обміну фотографіями, яка також є сервісом резервного копіювання фотографій. Безкоштовно можна зберігати до 1000 фотографій на платформі. Це надійний варіант для випадкових користувачів, оскільки платформа добре спроектована та інтуїтивно зрозуміла. Ще однією перевагою є те, що ви можете завантажувати свої фотографії в різній роздільній здатності та розмірах.

Особливо популярний Flickr серед творчих людей, яким потрібне місце для демонстрації своїх робіт. А якщо скористатися тарифним планом Pro, який коштує близько 73 доларів, то можна отримати необмежене сховище для світлин.

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Теж добре підходить фотографам та іншим творчим особистостям для демонстрації своїх робіт. Є три рівні плану: Explorer (безкоштовно), Awesome ($36 на рік) і Pro ($72 на рік). План Explorer підійде для аматорів і випадкових користувачів. Він дає змогу завантажувати до 21 фотографії високої роздільної здатності щотижня та отримувати доступ до мільйонів зображень через платформу.

Плани Awesome і Pro відкривають необмежене сховище без реклами і з розширеною аналітикою.

Amazon Photos

Одна з переваг членства Amazon Prime — доступ до Amazon Photos. Платформа дозволяє вам безкоштовно створювати резервні копії необмеженої кількості фотографій. Учасники Prime мають доступ до інструментів редагування фотографій і безпечного сімейного обміну через Family Vault. Amazon Photos створює ретельно відібрані слайд-шоу, схожі на Google Photos, які чудово підходять для зберігання пам'ятних кадрів

Не-Prime-учасники отримують до 5 ГБ безкоштовного сховища. Це, звісно, менше за 15 ГБ сховища Google Photos, але цілком прийнятний варіант, якщо у вас не так багато фотографій для резервного копіювання.

NordLocker

Чудовий варіант для користувачів, орієнтованих на конфіденційність і бажаючих безпечно створювати резервні копії своїх фотографій. Він використовує наскрізне шифрування, тому доступ до ваших файлів є тільки у вас. Функція автоматичного резервного копіювання даних гарантує, що ви зможете легко відновити свої файли в разі втрати пристрою. Обмін фотографіями також є безпечнішим, враховуючи, що ви можете додати унікальний код перед надсиланням своїх фотографій.

Безкоштовні користувачі отримують до 3 ГБ сховища, але за плату — можна і більше.

pCloud

Це безпечний хмарний сервіс зберігання даних, який підтримує автоматичне резервне копіювання, гарантуючи збереження ваших фотографій. Платформа дає змогу вам завантажувати файли без обмежень за розміром або швидкістю, а також ділитися фотографіями за допомогою прямих посилань. Ви можете відкривати і редагувати великі файли RAW, не займаючи місця на жорсткому диску. Ще однією зручною функцією є те, що ви можете в будь-який момент перемотати свій акаунт на 30 днів назад, що може бути корисно, якщо вам потрібно відновити видалені файли.

Одна з особливостей pCloud полягає в тому, що він поставляється з можливістю довічного членства.

Ente

Це застосунок для зберігання фотографій, орієнтований на конфіденційність. Він пропонує наскрізне шифрування, гарантуючи безпеку ваших файлів. Така функція, як пошук AI на пристрої, роблять його подібним до Google Photos.

Безкоштовний план Ente пропонує до 10 ГБ сховища, платні плани варіюються в ціні від 2,50 до 20 доларів на місяць.

Microsoft OneDrive

Якщо ви шукаєте загальне рішення для хмарного зберігання з підтримкою резервного копіювання фотографій, Microsoft OneDrive — ваш найкращий вибір. Як і Google Photos, платформа підтримує автоматичне резервне копіювання фотографій і дає змогу шукати та редагувати фотографії на різних пристроях.

Безкоштовні облікові записи можуть отримати доступ до хмарного сховища об'ємом до 5 ГБ, тоді як базовий варіант Microsoft 365, який коштує 2 долари на місяць, пропонує до 100 ГБ хмарного сховища. Якщо вам потрібно більше сховища, підпишіться на план Microsoft 365 Personal за 10 доларів на місяць, який поставляється з 1 ТБ хмарного сховища.

Раніше стало відомо, що застосунок Gallery, задуманий як альтернатива Google Photos, за шість років набрав понад мільярд завантажень, але при цьому багато користувачів про нього взагалі не знають.

Також Фокус писав, що в Google Messages нарешті з'явилася опція видалення небажаних повідомлень. В інших месенджерах — WhatsApp, Telegram, iMessage. — вона була доступна вже давно.