Sony показала новый Xperia 1 VII с флагманскими процессором (видео)

Японская компания Sony эффектно вернулась на рынок смартфонов и сегодня, 13 мая, представила новый телефон Xperia 1 VII. Одна из главных фишек гаджета – флагманский чип Snapdragon 8 Elite.

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Об этом сообщает gizmochina.com.

Также новинка оснащена 6,5-дюймовым OLED-дисплеем (19,5:9) с частотой обновления 120 Гц. У него есть датчик освещенности, регулирующий цветовую температуру. В целом дисплей на 20% ярче, чем был у предшественника, Xperia 1 VI.

Обновления камеры тоже заслуживают внимания. 48-мегапиксельная сверхширокоугольная камера (1/1,56 дюйма, в 2,1 раза больше, чем 1/2,5 дюйма у предыдущей версии) служит еще и макрообъективом, предлагая более резкие 16-миллиметровые снимки.

48-мегапиксельная основная матрица Exmor T поддерживает собственные фокусные расстояния 24 мм или 48 мм для универсальной фотографии. Телеобъектив 85–170 мм (тот же, что у Xperia 1 VI) сохраняет свой 3,5–7,1-кратный зум.

Эксперты отмечают и превосходное качеств звука благодаря компонентам серии Walkman (звук в проводных наушниках улучшен через разъем 3,5 мм). Емкость аккумулятора – 5000 мАч, но обещают, что, благодаря топовому чипу, телефон можно будет использовать до двух дней.

Xperia 1 VII работает на Android 15 с 12 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ памяти. Он будет предлагать 4 обновления ОС и 6 лет обновлений безопасности.

Телефон доступен в черном, зеленом и фиолетовом цветах.

Напомним, ранее модель Sony Xperia 1 называлась среди топ-7 знаковых Android-смартфонов, которые заставляют пользователей отказываться от iPhone.

Также Фокус писал, что предыдущая версия – Sony Xperia 1 VI – в свое время считалась лучшим смартфоном Sony благодаря высоким показателям времени автономной работы, а также широким возможностям камеры и аудиосистемы.

Телефоны Sony Xperia 1 VI и Sony Xperia 10 VI оказывались в списке лучших телефонов на базе Android с возможностью расширения памяти. А модель Sony Xperia XZ1 попадала в топ-10 самых красивых смартфонов за последние 15 лет.