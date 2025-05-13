Sony показала новий Xperia 1 VII з флагманськими процесором (відео)

Японська компанія Sony ефектно повернулася на ринок смартфонів і сьогодні, 13 травня, представила новий телефон Xperia 1 VII. Одна з головних фішок гаджета — флагманський чип Snapdragon 8 Elite.

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Про це повідомляє gizmochina.com.

Також новинка оснащена 6,5-дюймовим OLED-дисплеєм (19,5:9) з частотою оновлення 120 Гц. У нього є датчик освітлення, що регулює температуру кольорів. Загалом дисплей на 20% яскравіший за свого попередника, Xperia 1 VI.

Оновлення камери теж заслуговують на увагу. 48-мегапіксельна надширококутна камера (1/1,56 дюйма, у 2,1 рази більша за 1/2,5 дюйма у попередній версії) слугує ще й макрооб'єктивом, пропонуючи чіткіші 16-міліметрові знімки.

48-мегапіксельна основна матриця Exmor T підтримує власні фокусні відстані 24 мм або 48 мм для універсальної фотографії. Телеоб'єктив 85-170 мм (той самий, що у Xperia 1 VI) зберігає свій 3,5-7,1-кратний зум.

Експерти відзначають і чудову якість звуку завдяки компонентам серії Walkman (звук у дротових навушниках поліпшений через роз'єм 3,5 мм). Ємність акумулятора — 5000 мАг, але обіцяють, що, завдяки топовому чипу, телефон можна буде використовувати до двох днів.

Xperia 1 VII працює на Android 15 з 12 ГБ ОЗП і 256/512 ГБ пам'яті. Він пропонуватиме 4 оновлення ОС і 6 років оновлень безпеки.

Телефон доступний у чорному, зеленому та фіолетовому кольорах.

Нагадаємо, раніше модель Sony Xperia 1 називалася серед топ-7 знакових Android-смартфонів, які переконують користувачів відмовлятися від iPhone.

Також Фокус писав, що попередня версія — Sony Xperia 1 VI — свого часу вважалася найкращим смартфоном Sony завдяки високим показникам часу автономної роботи, а також широким можливостям камери та аудіосистеми.

Телефони Sony Xperia 1 VI і Sony Xperia 10 VI потрапляли до списку найкращих телефонів на базі Android з можливістю розширення пам'яті. А модель Sony Xperia XZ1 увійшла до топ-10 найкрасивіших смартфонів за останні 15 років.