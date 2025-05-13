Стоит ли переплачивать: эксперты сравнили смартфон за 300 и 1300 долларов

Камера на смартфоне – один из самых важных элементов гаджета. Однако, по мнению, специалистов, цена на некоторые модные девайсы неоправданно высокая, – ведь получить качественные снимки можно и с меньшими затратами. В пример приводят тестирование флагманского Samsung Galaxy S25 Ultra (по цене 1299 долларов) и бюджетного CMF Phone 2 Pro (стоимостью 279 долларов).

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Об этом пишет androidauthority.com.

Эксперт издания отметил, что Galaxy S25 Ultra оснащен массивной системой камер, включаящей основной датчик 200 МП, два телеобъектива (10 МП 3x оптический и 50 МП 5x оптический) и 50 МП сверхширокоугольный. У телефона также есть высококлассная 12 МП селфи-камера.

CMF Phone 2 Pro в этом смысле гораздо скромнее. Его 50-мегапиксельная основная камера меньше и имеет более низкое разрешение, чем у Galaxy S25 Ultra. У него есть 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 16-мегапиксельная селфи-камера – казалось бы, никакого сравнения. Однако стоит отметить, что есть и 50-мегапиксельный телеобъектив (2-кратный оптический), а это редкость для бюджетных моделей.

Далее показаны ряд снимков в разных режимах, сделанных с обоих телефонов. Как видим, разница не так уж велика.

При дневном свете (камера 1 — Galaxy S25 Ultra; камера 2 — Phone 2 Pro)

Скриншот Фото: androidauthority.com

Портретный режим (камера 1 — Phone 2 Pro; камера 2 — Galaxy S25 Ultra)

Скриншот Фото: androidauthority.com

Передача цвета (камера 1 — Phone 2 Pro; камера 2 — Galaxy S25 Ultra)

Скриншот Фото: androidauthority.com

Ночной режим (камера 1 — Phone 2 Pro; камера 2 — Galaxy S25 Ultra)

Скриншот Фото: androidauthority.com

В целом Galaxy S25 Ultra, конечно, выигрывает. Однако эксперты отмечают, что это работает не всегда – например, портретный режим им совершенно не понравился. «Фотографии Galaxy S25 Ultra лучше, но лучше ли они именно на 1000 долларов?» – иронизируют тестировщики.

И приходят к выводу, что, хоть Galaxy S25 Ultra и побеждает, но вообще-то не обязательно тратить более 1000 долларов, чтобы получить камеру, способную обеспечить адекватные результаты, по крайней мере, при хорошем освещении.

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