Чи варто переплачувати: експерти порівняли смартфон за 300 і 1300 доларів

Камера на смартфоні — один із найважливіших елементів гаджета. Однак, на думку, фахівців, ціна на деякі модні девайси невиправдано висока, — адже отримати якісні знімки можна і з меншими витратами. Як приклад наводять тестування флагманського Samsung Galaxy S25 Ultra (за ціною 1299 доларів) і бюджетного CMF Phone 2 Pro (вартістю 279 доларів).

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Про це пише androidauthority.com.

Експерт видання зазначив, що Galaxy S25 Ultra оснащений масивною системою камер, що включає основний датчик 200 МП, два телеоб'єктиви (10 МП 3x оптичний і 50 МП 5x оптичний) і 50 МП надширококутний. У телефона також є висококласна 12 МП селфі-камера.

CMF Phone 2 Pro в цьому сенсі набагато скромніший. Його 50-мегапіксельна основна камера менша і має нижчу роздільну здатність, ніж у Galaxy S25 Ultra. У нього є 8-мегапіксельна надширококутна камера і 16-мегапіксельна селфі-камера — здавалося б, жодного порівняння. Однак варто зазначити, що є і 50-мегапіксельний телеоб'єктив (2-кратний оптичний), а це рідкість для бюджетних моделей.

Далі показано низку знімків у різних режимах, зроблених з обох телефонів. Як бачимо, різниця не така вже й велика.

При денному світлі (камера 1 — Galaxy S25 Ultra; камера 2 — Phone 2 Pro)

Скріншот Фото: androidauthority.com

Портретний режим (камера 1 — Phone 2 Pro; камера 2 — Galaxy S25 Ultra)

Скріншот Фото: androidauthority.com

Передача кольору (камера 1 — Phone 2 Pro; камера 2 — Galaxy S25 Ultra)

Скріншот Фото: androidauthority.com

Нічний режим (камера 1 — Phone 2 Pro; камера 2 — Galaxy S25 Ultra)

Скріншот Фото: androidauthority.com

Загалом Galaxy S25 Ultra, звісно, виграє. Однак експерти зазначають, що це працює не завжди — наприклад, портретний режим їм абсолютно не сподобався. "Фотографії Galaxy S25 Ultra кращі, але чи краща вони саме на 1000 доларів?" — іронізують тестувальники.

І доходять висновку, що, хоч Galaxy S25 Ultra і перемагає, але все ж таки не обов'язково витрачати понад 1000 доларів, щоб отримати камеру, здатну забезпечити адекватні результати, принаймні за хорошого освітлення.

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