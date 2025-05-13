Обновление для iOs позволяет отправлять сообщения даже без сигнала – но это работает не у всех

Apple выпустила обновление iOS 18.5, которое дает возможность любой модели смартфона, начиная с iPhone 13, подключаться к спутниковым услугам, предоставляемым операторами связи. Таким образом, владельцы iPhone могут отправлять текстовые сообщения, даже если на телефоне нет сигнала.

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Об этом пишет The Sun.

Как отмечает издание, ранее эту технологию поддерживали только iPhone 14 и более поздние модели. Но теперь в целевую аудиторию попали iPhone 13, iPhone 13 Mini , iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max 2021 года.

Обновление iOS 18.5 можно получить, перейдя в «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО».

При этом есть ряд ограничений. Во-первых, владельцы iPhone 13 по-прежнему не смогут использовать официальную функцию Apple «Экстренный вызов — SOS через спутник». Это встроенный инструмент, который позволяет напрямую связываться со службами экстренной помощи через спутник.

Во-вторых, хотя поддержка спутниковой технологии была добавлена ​​в iPhone 13, это не значит, что доступ можно получить сразу же. Вам понадобится оператор, предлагающий спутниковую связь, и чтобы она была включена в ваш тарифный план.

Также The Sun отмечает, что в США T-Mobile в настоящее время тестирует спутниковую отправку текстовых сообщений с использованием спутников Starlink Илона Маска, но ни один британский провайдер такую услугу не предлагает, так что для отправки сообщений без сигнала все равно понадобится iPhone 14 или более поздняя модель.

Как подключиться к спутнику

Выйдите на улицу и обеспечьте себе хороший обзор неба и горизонта.

Имейте в виду, что деревья даже с легкой листвой могут замедлить соединение. А густая листва, холмы или высокие сооружения могут вообще его блокировать.

Держите iPhone в руке естественно. Вам не нужно поднимать руку, но не кладите телефон в карман или рюкзак.

Спутниковое соединение может поддерживаться даже при заблокированном экране телефона. Однако спутниковая связь может не работать на определенных географических локациях – например, в северных частях Аляски.

Как отправлять сообщения через спутник

Убедитесь, что у вас установлена ​​iOS 18, перейдя в «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО».

Прежде чем выходить из зоны действия сигнала, убедитесь, что iMessage включен и у вас есть активная SIM-карта.

Если вы оказались в месте, где нет сигнала, перейдите в «Сообщения», дождитесь всплывающего окна с уведомлением о том, что у вас нет покрытия сотовой связи или Wi-Fi, а затем нажмите «Использовать сообщения через спутник».

Следуйте инструкциям, чтобы подключиться к спутнику, введите сообщение, а затем нажмите «Отправить».

Учтите, что обработка вашего сообщения может занять несколько минут.

Ранее Фокус писал, что для продления службы аккумулятора iPhone обладателю телефона понадобится отключить три настройки iOS .