Оновлення для iOs дає змогу надсилати повідомлення навіть без сигналу — але це працює не у всіх

Apple випустила оновлення iOS 18.5, що дає можливість будь-якій моделі смартфона, починаючи з iPhone 13, підключатися до супутникових послуг, надаваних операторами зв'язку. Таким чином, власники iPhone можуть відправляти текстові повідомлення, навіть якщо на телефоні немає сигналу.

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Про це пише The Sun.

Як зазначає видання, раніше цю технологію підтримували тільки iPhone 14 і пізніші моделі. Але тепер до цільової аудиторії потрапили iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max 2021 року.

Оновлення iOS 18.5 можна отримати, перейшовши в "Налаштування" > "Основні" > "Оновлення ПЗ".

При цьому є низка обмежень. По-перше, власники iPhone 13, як і раніше, не зможуть використовувати офіційну функцію Apple "Екстрений виклик — SOS через супутник". Це вбудований інструмент, який дає змогу безпосередньо зв'язуватися зі службами екстреної допомоги через супутник.

По-друге, хоча підтримку супутникової технології було додано в iPhone 13, це не означає, що доступ можна отримати одразу ж. Вам знадобиться оператор, що пропонує супутниковий зв'язок, і щоб його було включено до вашого тарифного плану.

Також The Sun зазначає, що в США T-Mobile нині тестує супутникове надсилання текстових повідомлень із використанням супутників Starlink Ілона Маска, але жоден британський провайдер такої послуги не пропонує, тож для надсилання повідомлень без сигналу все одно знадобиться iPhone 14 або пізніша модель.

Як підключитися до супутника

Вийдіть на вулицю і забезпечте собі гарний огляд неба та горизонту.

Майте на увазі, що дерева навіть із легким листям можуть уповільнити з'єднання. А густе листя, пагорби чи високі споруди можуть взагалі його блокувати.

Тримайте iPhone у руці природно. Вам не потрібно піднімати руку, але не кладіть телефон у кишеню чи рюкзак.

Супутникове з'єднання може підтримуватися навіть за заблокованого екрана телефона. Однак супутниковий зв'язок може не працювати на певних географічних локаціях — наприклад, у північних частинах Аляски.

Як надсилати повідомлення через супутник

Переконайтеся, що у вас встановлена iOS 18, перейшовши в "Налаштування" > "Основні" > "Оновлення ПЗ".

Перш ніж виходити із зони дії сигналу, переконайтеся, що iMessage увімкнено і у вас є активна SIM-карта.

Якщо ви опинилися в місці, де немає сигналу, перейдіть у "Повідомлення", дочекайтеся спливаючого вікна з повідомленням про те, що у вас немає покриття стільникового зв'язку або Wi-Fi, а потім натисніть "Використовувати повідомлення через супутник".

Дотримуйтесь інструкцій, щоб підключитися до супутника, введіть повідомлення, а потім натисніть "Відправити".

Врахуйте, що обробка вашого повідомлення може зайняти кілька хвилин.

Раніше Фокус писав, що для продовження служби акумулятора iPhone власникові телефону знадобиться відключити три налаштування iOS .