Британцы будут охотиться на лодки РФ с сенсорным оружием: что известно о секретной разработке (фото)

Технологию ИИ разрабатывали для отслеживания китов, но теперь ее установят на подводных дронах. "Охотники на подводные лодки" более 50 лет собирали секретные материалы, чтобы это стало возможным.

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Об этом говорится в материале The Times от 13 мая.

Глубоко в недрах Министерства обороны хранят магнитные ленты с акустическими сигнатурами вражеских кораблей и подводных лодок. Эти секретные материалы собирали "охотники на подводные лодки" королевского флота, которые работали на глубине 56 лет. Теперь собранные данные могут ввести в систему, которая будет эффективно "освещать" океаны и упростит "охоту" на подводные лодки РФ.

Автономные лодки-охотники могут скрываться под водой месяцами, используя искусственный интеллект для обнаружения и идентификации звуков с помощью новой системы Lura. Ее разработала европейская компания Helsing. Lura способна отличать корабли одного класса благодаря мелким различиям в акустической подписи каждого судна.

Lura работает так: система создает "созвездие" подводных датчиков (как спутники в небе) и обрабатывает акустические данные. Огромное количество подводных дронов со встроенными датчиками позволят британскому флоту патрулировать море, обнаруживая российские корабли на пути в страну или вблизи подводных кабелей для обеспечения международной связи.

Инфографика о том, как работает система Lura Фото: The Times

В частности, дроны могут разместить в проливе GIUK — стратегически важных воротах между североевропейскими водами и остальной частью Атлантического океана. Helsing разработала систему, получив контракт от королевского флота на исследование использования ИИ для акустического зондирования. Теперь в компании надеются, что в конце концов их продукт внедрят во всех службах.

"Lura обнаруживает, чтобы наши военно-морские силы могли сдерживать. Мы должны использовать новые технологии, чтобы не отставать от угроз нашей критически важной инфраструктуре, национальным водам и образу жизни", — заявил соучредитель Helsing Гундберт Шерф.

Бывший офицер-разработчик вооружений флота Великобритании Амелия Гулд рассказала, что на обучение моряков обнаружению и идентификации звуков под водой ушли годы. Новичкам на освоение этого требуется пять лет, тогда как Lura выполняет эту работу с первого же дня и не нуждается в перерывах на отдых.

"Чем дольше она будет на службе, тем лучше", — подчеркнула Гулд.

Система была разработана для использования на подземных дронах SG-1 Fathom. Компания Blue Ocean изначально разработала их для непрерывного слежения за океаном в течение трех месяцев подряд. Ведущий эксперт Helsing по технологиям Нил Картрайт рассказал, что в океане могут развернуть сотни таких дронов "просто для того, чтобы слушать".

Инфографика о подводном дроне SG-1 Fathom Фото: The Times

"Когда они что-то слышат, российскую подводную лодку или что-то, что делает необычную активность, они появляются и сообщают об этом. Один сам по себе не может много сделать, но дело в том, что они настолько дешевые и простые, что вы можете бросить сотни и тысячи таких в воду", — отметил он.

По словам Картрайта, тогда противники будут думать дважды, прежде чем прорваться в британские воды. Система автоматически будет отличать подводные лодки, танкеры, пассажирские суда и корабли теневого российского флота.

Фото подводного дрона SG-1 Fathom Фото: Helsing

Напомним, украинские военные показали первое боевое применение БПЛА "Королева Шершней", оснащенного гранатометом. Новый дрон использовали против вражеской пехоты.

Украинские бойцы готовят к выходу на фронт наземный дрон "Гном", который тестируют уже второй месяц. Два раза разработку улучшали, выявляя недостатки. В подразделении объяснили, что заменить пехотинца машина не сможет, но облегчит работу.