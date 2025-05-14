Британці полюватимуть на човни РФ з сенсорною зброєю: що відомо про секретну розробку (фото)

Технологію ШІ розробляли для відстеження китів, але тепер її встановлять на підводних дронах. «Мисливці на підводні човни» понад 50 років збирали секретні матеріали, щоб це стало можливим.

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Про це йдеться у матеріалі The Times від 13 травня.

Глибоко в надрах Міністерства оборони зберігають магнітні стрічки з акустичними сигнатурами ворожих кораблів і підводних човнів. Ці секретні матеріали збирали "мисливці на підводні човни" королівського флоту, які працювали на глибині 56 років. Тепер зібрані дані можуть ввести у систему, яка ефективно "освітлюватиме" океани й спростить "полювання" на підводні човни РФ.

Автономні човни-мисливці можуть переховуватись під водою місяцями, використовуючи штучний інтелект для виявлення й ідентифікації звуків за допомогою нової системи Lura. Її розробила європейська компанія Helsing. Lura здатна відрізняти кораблі одного класу завдяки дрібним відмінностям в акустичному підписі кожного судна.

Lura працює так: система створює "сузір'я" підводних датчиків (як супутники у небі) й обробляє акустичні дані. Величезна кількість підводних дронів з вбудованими датчиками дозволять британському флоту патрулювати море, виявляючи російські кораблі на шляху до країни або поблизу підводних кабелів для забезпечення міжнародного зв'язку.

Інфографіка про те, яка працює система Lura Фото: The Times

Зокрема, дрони можуть розмістити у протоці GIUK — стратегічно важливих воротах між північноєвропейськими водами й рештою Атлантичного океану. Helsing розробила систему, отримавши контракт від королівського флоту на дослідження використання ШІ для акустичного зондування. Тепер у компанії сподіваються, що врешті їхній продукт впровадять у всіх службах.

"Lura виявляє, щоб наші військово-морські сили могли стримувати. Ми повинні використовувати нові технології, щоб не відставати від загроз нашій критично важливій інфраструктурі, національним водам і способу життя", — заявив співзасновник Helsing Гундберт Шерф.

Колишня офіцерка-розробниця озброєнь флоту Великої Британії Амелія Гулд розповіла, що на навчання моряків виявленню й ідентифікації звуків під водою пішли роки. Новачкам на опанування цього потрібно п'ять років, тоді як Lura виконує цю роботу з першого ж дня й не потребує перерв на відпочинок.

"Чим довше вона буде на службі, тим краще", — підкреслила Гулд.

Система була розроблена для використання на підземних дронах SG-1 Fathom. Компанія Blue Ocean спочатку розробила їх для безперервного стеження за океаном протягом трьох місяців поспіль. Провідний експерт Helsing з технологій Ніл Картрайт розповів, що в океані можуть розгорнути сотні таких дронів "просто для того, щоб слухати".

Інфографіка про підводний дрон SG-1 Fathom Фото: The Times

"Коли вони щось чують, російський підводний човен або щось, що робить незвичну активність, вони з'являються і повідомляють про це. Один сам по собі не може багато зробити, але річ у тім, що вони настільки дешеві й прості, що ви можете кинути сотні й тисячі таких у воду", — зазначив він.

Зі слів Картрайта, тоді противники думатимуть двічі, перш ніж прорватися у британські води. Система автоматично відрізнятиме підводні човни, танкери, пасажирські судна і кораблі тіньового російського флоту.

Фото підводного дрону SG-1 Fathom Фото: Helsing

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