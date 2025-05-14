Как выжать максимум из батареи любого телефона: простые и эффективные рекомендации

Аккумуляторы современных смартфонов усовершенствуются вместе с самими гаджетами. Программное обеспечение становится более интеллектуальным, зарядка – более быстрой. Но даже с флагманским телефоном не помешает придерживаться простых правил, которые помогут максимально эффективно использовать его батарею.

Related video

Об этом пишет gizmochina.com.

Уберите приложения-невидимки

Худшие враги вашего телефона — это часто приложения, которые вы даже не видите. Социальные сети, фитнес-трекеры и даже ваша клавиатура могут тихо разряжать вашу батарею в фоновом режиме. Изучите статистику использования батареи (находится в разделе «Настройки» > «Аккумулятор») и определите, что потребляет больше всего энергии. Затем отключите фоновую активность для всего ненужного.

Ещё не помешает проследить за службами автосинхронизации, такими как Gmail, приложения календаря и облачное хранилище. Если ваш телефон каждые пять минут вибрирует при новом обновлении, скорее всего, он также потребляет заряд батареи в фоновом режиме. Уменьшите частоту синхронизации или полностью отключите ее для менее важных приложений.

Следите за экраном

Дисплей вашего телефона почти всегда является самым большим «провокатором» разряда батареи. Фактически, для устройств с панелями AMOLED использование экрана может составлять более 50% от общего потребления батареи. Используйте адаптивную яркость, а не ручную, чтобы система могла оптимизироваться на основе условий освещения в реальном времени. И хотя частота обновления 120 Гц выглядит эффектно, ее блокировка на уровне 60 Гц, когда вы не играете или не просматриваете контент с высоким кадром, может продлить время использования на несколько часов.

Темный режим — это больше, чем просто эстетика. На OLED-экранах он на самом деле экономит энергию, отключая отдельные пиксели. Использование настоящих черных обоев и включение общесистемных темных тем тоже может помочь сохранению заряда.

Умная зарядка

Большинство смартфонов теперь оснащены той или иной защитой здоровья батареи, например, это «Оптимизированная зарядка» на iPhone или «Защита батареи» на устройствах Samsung и Pixel. Такие системы задерживают зарядку после 80–85%, пока вам действительно не понадобится полная батарея, что помогает сохранить долгосрочное здоровье батареи. Убедитесь, что эта опция включена.

Если ваш телефон поддерживает беспроводную зарядку или обратное беспроводное распределение мощности, это удобно, но немного менее эффективно. Придерживайтесь проводного подключения, когда вы дома или за рабочим столом. И если вы не торопитесь, избегайте постоянной быстрой зарядки. Это отлично подходит для экстренных случаев, но более медленная зарядка выделяет меньше тепла и вызывает меньший износ с течением времени.

ИИ и энергоэффективность

Благодаря большему количеству функций искусственного интеллекта, работающих локально (например, это голосовые помощники, транскрипция в реальном времени или распознавание объектов), телефоны балансируют между производительностью и выносливостью. Многие новые Android теперь включают режимы «ИИ-батарея» или «адаптивная батарея», которые изучают, как вы используете приложения, и ограничивают питание для тех, которые используются редко. Не игнорируйте эти переключатели.

Ранее Фокус писал, почему смартфоны нужно заряжать до 80% . По словам экспертов, зарядка до такого уровня позволяет снизить напряжение, что приводит к увеличению срока службы батареи.