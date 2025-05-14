Як здобути максимум з батареї будь-якого телефону: прості та ефективні рекомендації

Акумулятори сучасних смартфонів удосконалюються разом із самими гаджетами. Програмне забезпечення стає більш інтелектуальним, зарядка — швидшою. Але навіть із флагманським телефоном не завадить дотримуватися простих правил, які допоможуть максимально ефективно використовувати його батарею.

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Про це пише gizmochina.com.

Приберіть застосунки-невидимки

Найгірші вороги вашого телефона — це часто застосунки, які ви навіть не бачите. Соціальні мережі, фітнес-трекери і навіть ваша клавіатура можуть тихо розряджати вашу батарею у фоновому режимі. Вивчіть статистику використання батареї (знаходиться в розділі "Налаштування" > "Акумулятор") і визначте, що споживає найбільше енергії. Потім вимкніть фонову активність для всього непотрібного.

Ще не завадить простежити за службами автосинхронізації, як-от Gmail, застосунки календаря і хмарне сховище. Якщо ваш телефон кожні п'ять хвилин вібрує під час нового оновлення, найімовірніше, він також споживає заряд батареї у фоновому режимі. Зменшіть частоту синхронізації або повністю вимкніть її для менш важливих застосунків.

Слідкуйте за екраном

Дисплей вашого телефона майже завжди є найбільшим "провокатором" розряду батареї. Фактично, для пристроїв із панелями AMOLED використання екрана може становити понад 50% від загального споживання батареї. Використовуйте адаптивну яскравість, а не ручну, щоб система могла оптимізуватися на основі умов освітлення в реальному часі. І хоча частота оновлення 120 Гц вигляда ефектно, її блокування на рівні 60 Гц, коли ви не граєте або не переглядаєте контент із високим кадром, може подовжити час використання на кілька годин.

Темний режим — це більше, ніж просто естетика. На OLED-екранах він реально економить енергію, вимикаючи окремі пікселі. Використання справжніх чорних шпалер і ввімкнення загальносистемних темних тем теж може допомогти із збереженням заряду.

Розумна зарядка

Більшість смартфонів тепер оснащені тим чи іншим захистом здоров'я батареї, наприклад, це "Оптимізована зарядка" на iPhone або "Захист батареї" на пристроях Samsung і Pixel. Такі системи затримують заряджання після 80-85%, поки вам дійсно не знадобиться повна батарея, що допомагає зберегти довгострокове здоров'я батареї. Переконайтеся, що цю опцію ввімкнено.

Якщо ваш телефон підтримує бездротову зарядку або зворотний бездротовий розподіл потужності, це зручно, але трохи менш ефективно. Дотримуйтеся дротового підключення, коли ви вдома або за робочим столом. І якщо ви не поспішаєте, уникайте постійної швидкої зарядки. Це чудово підходить для екстрених випадків, але повільніше заряджання виділяє менше тепла і спричиняє менший знос із плином часу.

ШІ та енергоефективність

Завдяки більшій кількості функцій штучного інтелекту, що працюють локально (наприклад, це голосові помічники, транскрипція в реальному часі або розпізнавання об'єктів), телефони балансують між продуктивністю і витривалістю. Багато нових Android тепер включають режими "ШІ-батарея" або "адаптивна батарея", що вивчають, як ви використовуєте застосунки, і обмежують живлення для тих, які використовуються лише зрідка. Не ігноруйте ці перемикачі.

Раніше Фокус писав, чому смартфони потрібно заряджати до 80% . За словами експертів, зарядка до такого рівня дає змогу знизити напругу, що призводить до збільшення терміну служби батареї.