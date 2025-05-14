В Steam могла произойти масштабная утечка данных: что делать пользователям

В сервисе компании Valve, известного разработчика видеоигр, Steam могла произойти крупнейшая утечка данных: хакеры украли информацию о 89 млн пользователей. Теперь специалисты советуют быстро сменить свои пароли.

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В сети разместили продажу архива с данными, пишет XDA 14 мая.

Стоимость доступа к архиву составляет 5 тысяч долларов. Портал XDA рекомендует всем, у кого еще не включена двухфакторная аутентификация, срочно сменить пароль.

Все началось с того, что пользователь под никнеймом Machine1337, также известный как EnergyWeaponsUser, опубликовал объявление о продаже базы данных с 89 миллионами записей пользователей Steam с одноразовыми кодами доступа.

Впоследствии журналисты обнаружили лишь три тысячи записей, которые содержали SMS-сообщения с кодами подтверждения Steam, включая номера телефонов получателей. Некоторые из этих данных датированы началом марта 2025 года, то есть довольно свежие.

Между тем администратор сообщества SteamSentinels под псевдонимом MellolwOnline1 предполагает, что утечка могла произойти в результате компрометации со стороны компании Twilio, которая занимается облачными коммуникационными решениями, в частности разработкой API для отправки SMS и кодов двухфакторной аутентификации.

Характер утечки указывает на доступ к системам в реальном времени, поэтому, вероятно, связан либо со взломом административной учетной записи, либо с утечкой ключей API. А в слитой базе данных можно найти лог-записи с форматами, характерными именно для инфраструктуры Twilio.

Twilio отрицает такие предположения.

Напомним, трилогия видеоигры S.T.A.L.K.E.R. на PC, Xbox и PlayStation получит бесплатное обновление до версии S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition уже с 20 мая 2025 года.

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