У Steam міг статися масштабний витік даних: що робити користувачам

У сервісі компанії Valve, відомого розробника відеоігор, Steam міг статися найбільший витік даних: хакери вкрали інформацію про 89 млн користувачів. Тепер фахівці радять швидко змінити свої паролі.

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У мережі розмістили продаж архіву з даними, пише XDA 14 травня.

Вартість доступу до архіву становить 5 тисяч доларів. Портал XDA рекомендує всім, у кого ще не включено двофакторну автентифікацію, терміново змінити пароль.

Усе почалося з того, що користувач під нікнеймом Machine1337, також відомий як EnergyWeaponsUser, опублікував оголошення про продаж бази даних з 89 мільйонами записів користувачів Steam з одноразовими кодами доступу.

Згодом журналісти виявили лише три тисячі записів, які містили SMS-повідомлення з кодами підтвердження Steam, включаючи номери телефонів одержувачів. Деякі з цих даних датовані початком березня 2025 року, тобто доволі свіжі.

Тим часом адміністратор спільноти SteamSentinels під псевдонімом MellolwOnline1 припускає, що витік міг статися внаслідок компрометації з боку компанії Twilio, яка займається хмарними комунікаційними рішеннями, зокрема розробкою API для надсилання SMS та кодів двофакторної автентифікації.

Характер витоку вказує на доступ до систем у реальному часі, тому, ймовірно, пов'язаний або зі зломом адміністративного облікового запису, або з витоком ключів API. А у злитій базі даних можна знайти лог-записи з форматами, характерними саме для інфраструктури Twilio.

Twilio заперечує такі припущення.

Нагадаємо, трилогія відеогри S.T.A.L.K.E.R. на PC, Xbox та PlayStation отримає безплатне оновлення до версії S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition уже з 20 травня 2025 року.

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