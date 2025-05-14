Зʼявився трейлер нового "Супермена" з Девідом Коренсветом (відео)

Студія Warner Bros. представила новий трейлер фільму «Супермен», який стане першим повнометражним проєктом DC Studios у новому кіновсесвіті DCU.

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Відео зʼявилося 14 травня на YouTube-каналі студії.

Трейлер нового "Супермена"

Режисером стрічки став Джеймс Ганн, а головну роль виконує Девід Коренсвет.

Прем'єра фільму запланована на 11 липня 2025 року.

"Супермен" 2025 — деталі

"Супермен" 2025 — нова кінострічка Джеймса Ганна, яка вийде у прокат у липні 2025 року. Це продовження серії фільмів, створених на основі однойменного коміксу, у якому ідеться про інопланетянина з планети Криптон. Жителі цієї планети загинули, але одна родина врятувала малюка, якого відправила на Землю. Хлопчик потрапив до прийомних батьків, які його виростили та виховали й назвали Кларком Кентом.

Після цього в кількох фільмах, які стали частиною кіновсесвіту DC, ішлося про сутички Кента, який володів суперздібностями, зі злочинцями різного штибу. Останній на сьогодні фільм вийшов у 2013 році — "Людина зі сталі", а роль Супермена зіграв голлівудський актор Генрі Кавілл. На створення картини пішло 250 млн дол., а касові збори становили 600 млн дол.

Нагадаємо, трилогія відеогри S.T.A.L.K.E.R. на PC, Xbox та PlayStation отримає безплатне оновлення до версії S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition уже 20 травня 2025 року.

Також Фокус писав про перші кадри нового трейлера "Супермена", що показують Кларка Кента, який врізається у лід і лежить, побитий, на снігу.