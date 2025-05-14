Появился трейлер нового "Супермена" с Дэвидом Коренсветом (видео)

Студия Warner Bros. представила новый трейлер фильма "Супермен", который станет первым полнометражным проектом DC Studios в новой киновселенной DCU.

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Видео появилось 14 мая на YouTube-канале студии.

Трейлер нового "Супермена"

Режиссером ленты стал Джеймс Ганн, а главную роль исполняет Дэвид Коренсвет.

Премьера фильма запланирована на 11 июля 2025 года.

"Супермен" 2025 — детали

"Супермен" 2025 — новая кинолента Джеймса Ганна, которая выйдет в прокат в июле 2025 года. Это продолжение серии фильмов, созданных на основе одноименного комикса, в котором говорится об инопланетянине с планеты Криптон. Жители этой планеты погибли, но одна семья спасла малыша, которого отправила на Землю. Мальчик попал к приемным родителям, которые его вырастили и воспитали и назвали Кларком Кентом.

После этого в нескольких фильмах, которые стали частью киновселенной DC, речь шла о схватках Кента, который обладал суперспособностями, с преступниками разного рода. Последний на сегодня фильм вышел в 2013 году — "Человек из стали", а роль Супермена сыграл голливудский актер Генри Кавилл. На создание картины ушло 250 млн долл., а кассовые сборы составили 600 млн долл.

Напомним, трилогия видеоигры S.T.A.L.K.E.R. на PC, Xbox и PlayStation получит бесплатное обновление до версии S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition уже 20 мая 2025 года.

Также Фокус писал о первых кадрах нового трейлера "Супермена", показывающих Кларка Кента, который врезается в лед и лежит, избитый, на снегу.