Новый айфон-раскладушка: стоит ли ждать его уже в этом году

Выход складного iPhone окутан огромным количеством слухов. Несмотря на то, что смартфоны-«раскладушки» уже есть и у Samsung, и у OnePlus, пользователи ждут именно складного гаджета от Apple. И он действительно может появиться уже в нынешнем году.

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Об этом пишет techradar.com.

О том, что iPhone Fold может появиться в 2025-м, свидетельствуют многочисленные намеки инсайдеров. Издание отмечает, что такая вероятность действительно есть – хотя изначально выпуск складного iPhone был запланирован на 2026 год, и эта дата все же выглядит более вероятной.

По некоторым данным, сейчас компания Apple находится на этапе выбора поставщика дисплеев для нового телефона.

Что известно про складной iPhone

Пока что есть две основные версии насчет дизайна дисплея. Одна предполагает, что это будет настоящий складной дисплей, а другая – что это будет два отдельных экрана, разделенных шарниром.

Также предполагают, что у нового гаджета будут закругленные края, как у iPhone 11, в отличие от прямоугольных краев у iPhone 12 и iPhone 13. В целом, возможно, что «раскладушка» будет напоминать Motorola Razr 2020 или Samsung Galaxy Z Flip.

Цветовая гамма, как ожидается, будет «смелой и веселой».

Что касается размеров дисплея, то называются разные цифры: 7,3 дюйма, 7,6 дюйма или около 7-8 дюймов.

У нового смартфона, предположительно, будет аккумулятор емкостью 5000 мАч и двойная задняя камера с ультраширокоугольным объективом, но без телеобъектива.

Складной телефон Apple также может быть оснащен защитным слоем поверх экрана, и компания, по слухам, уже запатентовала эту технологию.

Между прочим, в сети уже появились неофициальные изображения нового iPhone, сделанные китайцами.

Скриншот Фото: TechRadar

Чего ждут от iPhone Flip

Камеры премиум-класса. Складные устройства заполняют пробел между телефонами и планшетами, но те, которые уже представлены на рынке (к примеру, Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate Xs), оснащены лучшими камерами, которые есть в других флагманских телефонах этих брендов. Издание отмечает, что Apple долгое время не обновляла камеры на iPad, и, возможно, новый Phone получит лишь одну камеру вместо полного набора.

Поддержка Apple Pencil. Например, Samsung представила интеграцию стилуса в своей серии Z Fold, и, учитывая, как Apple Pencil 2 крепится магнитом к новейшим планшетам iPad Pro, было бы интересно увидеть, как стилусы Apple могли бы быть интегрированы с ее складным iPhone.

Покрытие. Тут эксперты напоминают о проблеме потрескавшихся дисплеев и высказывают надежду, что долгожданный гаджет сможет и двигаться плавно, и выдерживать любые нагрузки.

Интеграция с iPadOS. До сих пор пользователи были довольны функциями многозадачности, предоставленным после отделения iPadOS от iOS. Правда, тут есть сомнения, будет ли дисплей складного iPhone достаточно большим, чтобы должным образом обрабатывать элементы управления iPadOS. Такое возможно, если дисплей действительно расширится до 7,9 дюймов.

Сильная батарея. В целом iPhone известны тем, что не работают автономно дольше дня, в то время как флагманы Samsung и Huawei оснащены батареями большей емкости, и легко выдерживают отметку в один день. Поэтому пользователи надеются на достойное решение проблемы аккумулятора.

Напомним, что осенью этого года Apple должна представить свой новый смартфон iPhone 17 Air . Он может быть самым тонким гаджетом в истории компании – но у этого рекорда есть и обратная сторона. Ультратонкий корпус не позволяет вместить полноценную батарею, и ходят слухи, что новый iPhone придется выпускать с отдельным чехлом со встроенным внешним аккумулятором.