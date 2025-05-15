Новий айфон-розкладачка: чи варто чекати на нього вже цього року

Вихід складаного iPhone оповитий величезною кількістю чуток. Незважаючи на те, що смартфони-"розкладачки" вже є і в Samsung, і в OnePlus, користувачі чекають саме на складаний гаджет від Apple. І він дійсно може з'явитися вже в нинішньому році.

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Про це пише techradar.com.

Про те, що iPhone Fold може з'явитися у 2025-му, свідчать численні натяки інсайдерів. Видання зазначає, що така ймовірність дійсно є — хоча спочатку випуск складаного iPhone був запланований на 2026 рік, і ця дата все ж таки виглядає імовірнішою.

За деякими даними, зараз компанія Apple перебуває на етапі вибору постачальника дисплеїв для нового телефону.

Що відомо про складаний iPhone

Поки що є дві основні версії щодо дизайну дисплея. Одна передбачає, що це буде справжній складаний дисплей, а інша — що це буде два окремі екрани, розділені шарніром.

Також припускають, що в нового гаджета будуть заокруглені краї, як в iPhone 11, на відміну від прямокутних країв в iPhone 12 і iPhone 13. Загалом, можливо, що "розкладачка" нагадуватиме Motorola Razr 2020 або Samsung Galaxy Z Flip.

Гамма кольорів, як очікується, буде "сміливою і веселою".

Що стосується розмірів дисплея, то називаються різні цифри: 7,3 дюйма, 7,6 дюйма або близько 7-8 дюймів.

У нового смартфона, імовірно, буде акумулятор ємністю 5000 мАг і подвійна задня камера з ультраширококутним об'єктивом, але без телеоб'єктива.

Складаний телефон Apple також може бути оснащений захисним шаром поверх екрана, і компанія, за чутками, вже запатентувала цю технологію.

Між іншим, у мережі вже з'явилися неофіційні зображення нового iPhone, зроблені китайцями.

Скріншот Фото: TechRadar

Чого чекають від iPhone Flip

Камери преміум-класу. Складані пристрої заповнюють прогалину між телефонами і планшетами, але ті, які вже представлені на ринку (наприклад, Samsung Galaxy Fold і Huawei Mate Xs), оснащені найкращими камерами, які є в інших флагманських телефонах цих брендів. Видання зазначає, що Apple довгий час не оновлювала камери на iPad, і, можливо, новий Phone отримає лише одну камеру замість повного набору.

Підтримка Apple Pencil. Наприклад, Samsung представила інтеграцію стилуса у своїй серії Z Fold, і, враховуючи, як Apple Pencil 2 кріпиться магнітом до новітніх планшетів iPad Pro, було б цікаво побачити, як стилуси Apple могли б бути інтегровані з її складаним iPhone.

Покриття. Тут експерти нагадують про проблему потрісканих дисплеїв і висловлюють надію, що довгоочікуваний гаджет зможе і рухатися плавно, і витримувати будь-які навантаження.

Інтеграція з iPadOS. Досі користувачі були задоволені функціями багатозадачності, наданими після відокремлення iPadOS від iOS. Щоправда, тут є сумніви, чи буде дисплей складаного iPhone достатньо великим, щоб належним чином обробляти елементи управління iPadOS. Таке можливо, якщо дисплей дійсно розшириться до 7,9 дюймів.

Сильна батарея. Загалом iPhone відомі тим, що не працюють автономно довше за день, тоді як флагмани Samsung і Huawei оснащені батареями більшої ємності, і легко витримують позначку в один день. Тому користувачі сподіваються на гідне розв'язання проблеми акумулятора.

Нагадаємо, що восени цього року Apple має представити свій новий смартфон iPhone 17 Air.. Він може бути найтоншим гаджетом в історії компанії — але у цього рекорду є і зворотний бік. Ультратонкий корпус не дає змоги вмістити повноцінну батарею, і ходять чутки, що новий iPhone доведеться випускати з окремим чохлом із вбудованим зовнішнім акумулятором.