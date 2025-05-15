Новий айфон-розкладачка: чи варто чекати на нього вже цього року
Вихід складаного iPhone оповитий величезною кількістю чуток. Незважаючи на те, що смартфони-"розкладачки" вже є і в Samsung, і в OnePlus, користувачі чекають саме на складаний гаджет від Apple. І він дійсно може з'явитися вже в нинішньому році.
Про це пише techradar.com.
Про те, що iPhone Fold може з'явитися у 2025-му, свідчать численні натяки інсайдерів. Видання зазначає, що така ймовірність дійсно є — хоча спочатку випуск складаного iPhone був запланований на 2026 рік, і ця дата все ж таки виглядає імовірнішою.
За деякими даними, зараз компанія Apple перебуває на етапі вибору постачальника дисплеїв для нового телефону.
Що відомо про складаний iPhone
Поки що є дві основні версії щодо дизайну дисплея. Одна передбачає, що це буде справжній складаний дисплей, а інша — що це буде два окремі екрани, розділені шарніром.
Також припускають, що в нового гаджета будуть заокруглені краї, як в iPhone 11, на відміну від прямокутних країв в iPhone 12 і iPhone 13. Загалом, можливо, що "розкладачка" нагадуватиме Motorola Razr 2020 або Samsung Galaxy Z Flip.
Гамма кольорів, як очікується, буде "сміливою і веселою".
Що стосується розмірів дисплея, то називаються різні цифри: 7,3 дюйма, 7,6 дюйма або близько 7-8 дюймів.
У нового смартфона, імовірно, буде акумулятор ємністю 5000 мАг і подвійна задня камера з ультраширококутним об'єктивом, але без телеоб'єктива.
Складаний телефон Apple також може бути оснащений захисним шаром поверх екрана, і компанія, за чутками, вже запатентувала цю технологію.
Між іншим, у мережі вже з'явилися неофіційні зображення нового iPhone, зроблені китайцями.
Чого чекають від iPhone Flip
- Камери преміум-класу. Складані пристрої заповнюють прогалину між телефонами і планшетами, але ті, які вже представлені на ринку (наприклад, Samsung Galaxy Fold і Huawei Mate Xs), оснащені найкращими камерами, які є в інших флагманських телефонах цих брендів. Видання зазначає, що Apple довгий час не оновлювала камери на iPad, і, можливо, новий Phone отримає лише одну камеру замість повного набору.
- Підтримка Apple Pencil. Наприклад, Samsung представила інтеграцію стилуса у своїй серії Z Fold, і, враховуючи, як Apple Pencil 2 кріпиться магнітом до новітніх планшетів iPad Pro, було б цікаво побачити, як стилуси Apple могли б бути інтегровані з її складаним iPhone.
- Покриття. Тут експерти нагадують про проблему потрісканих дисплеїв і висловлюють надію, що довгоочікуваний гаджет зможе і рухатися плавно, і витримувати будь-які навантаження.
- Інтеграція з iPadOS. Досі користувачі були задоволені функціями багатозадачності, наданими після відокремлення iPadOS від iOS. Щоправда, тут є сумніви, чи буде дисплей складаного iPhone достатньо великим, щоб належним чином обробляти елементи управління iPadOS. Таке можливо, якщо дисплей дійсно розшириться до 7,9 дюймів.
- Сильна батарея. Загалом iPhone відомі тим, що не працюють автономно довше за день, тоді як флагмани Samsung і Huawei оснащені батареями більшої ємності, і легко витримують позначку в один день. Тому користувачі сподіваються на гідне розв'язання проблеми акумулятора.
Нагадаємо, що восени цього року Apple має представити свій новий смартфон iPhone 17 Air.. Він може бути найтоншим гаджетом в історії компанії — але у цього рекорду є і зворотний бік. Ультратонкий корпус не дає змоги вмістити повноцінну батарею, і ходять чутки, що новий iPhone доведеться випускати з окремим чохлом із вбудованим зовнішнім акумулятором.
Раніше Фокус писав, що Apple помітно спростила перехід на свої iOs-пристрої з телефонів Android. Компанія оновила застосунок Move to iOS і додала кілька корисних опцій для "переїзду" на свої гаджети.