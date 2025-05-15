Чипы Nvidia, Intel и AMD могут получить "жучки" для отслеживания геолокации: что известно

Сенатор-республиканец Том Коттон представил законопроект, который обяжет производителей высокопроизводительных чипов отслеживать их географически, чтобы они не попадали в такие страны, как Китай.

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Об этом пишет Tom's Hardware. Первым и центральным положением законопроекта является требование о том, чтобы технология отслеживания была встроена в любой высокопроизводительный процессорный модуль или устройство, подпадающее под экспортные ограничения США.

Сообщается, что это условие вступит в силу через шесть месяцев после принятия закона, что усложнит жизнь таким компаниям, как AMD, Intel и Nvidia, поскольку добавление функции к уже разработанным продуктам — сложная задача.

Законопроект охватывает такие продукты, как передовые чипы для ИИ, серверы ИИ (включая стоечные решения), серверы HPC, а также электронику общего назначения, представляющую стратегический интерес из-за потенциальной военной пользы или риска двойного назначения.

Кроме того, документ уполномочивает министра торговли США проверять право собственности и местонахождение регулируемых процессоров и систем после экспорта и вести централизованный реестр текущих местоположений и конечных пользователей. Тем не менее производители также будут обязаны информировать правительство, если заметят, что компонент был перенаправлен из его авторизованного места назначения.

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В законе подчеркивается, что любые предлагаемые средства защиты или отслеживания должны быть разработаны и реализованы таким образом, чтобы защитить информацию о правах собственности и коммерческие тайны американских разработчиков, таких как AMD, Intel и Nvidia.

Автор законопроекта также учел длительный цикл разработки процессоров ИИ и HPC, поэтому структура законопроекта намеренно растягивает сроки принятия решений и соблюдения. Это означает, что в случае принятия закона, переход к полному его соблюдению может занять годы.

Напомним, Nvidia планирует выпустить пониженную версию своего чипа искусственного интеллекта H20 для Китая в течение следующих двух месяцев после экспортных ограничений США.

Также сообщалось, что исследователи выявили новый класс уязвимостей процессоров Intel, который хакеры могут использовать для кражи личных данных.