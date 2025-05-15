Чипи Nvidia, Intel і AMD можуть отримати "жучки" для відстеження геолокації: що відомо

Сенатор-республіканець Том Коттон представив законопроєкт, який зобов'яже виробників високопродуктивних чипів відслідковувати їх географічно, щоб вони не потрапляли в такі країни, як Китай.

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Про це пише Tom's Hardware. Першим і центральним положенням законопроєкту є вимога про те, щоб технологія відстеження була вбудована в будь-який високопродуктивний процесорний модуль або пристрій, що підпадає під експортні обмеження США.

Повідомляється, що ця умова набуде чинності через шість місяців після ухвалення закону, що ускладнить життя таким компаніям, як AMD, Intel і Nvidia, оскільки додавання функції до вже розроблених продуктів — складне завдання.

Законопроєкт охоплює такі продукти, як передові чипи для ШІ, сервери ШІ (включно зі стоєчними рішеннями), сервери HPC, а також електроніку загального призначення, що представляє стратегічний інтерес через потенційну військову користь або ризик подвійного призначення.

Крім того, документ уповноважує міністра торгівлі США перевіряти право власності та місцезнаходження регульованих процесорів і систем після експорту і вести централізований реєстр поточних місць розташування і кінцевих користувачів. Проте виробники також будуть зобов'язані інформувати уряд, якщо помітять, що компонент було перенаправлено з його авторизованого місця призначення.

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У законі підкреслюється, що будь-які пропоновані засоби захисту або відстеження мають бути розроблені та реалізовані таким чином, щоб захистити інформацію про права власності та комерційні таємниці американських розробників, таких як AMD, Intel і Nvidia.

Автор законопроєкту також врахував тривалий цикл розроблення процесорів ШІ та HPC, тому структура законопроєкту навмисно розтягує терміни ухвалення рішень і дотримання. Це означає, що в разі ухвалення закону, перехід до повного його дотримання може зайняти роки.

Нагадаємо, Nvidia планує випустити знижену версію свого чипа штучного інтелекту H20 для Китаю протягом наступних двох місяців після експортних обмежень США.

Також повідомлялося, що дослідники виявили новий клас вразливостей процесорів Intel, який хакери можуть використовувати для крадіжки особистих даних.