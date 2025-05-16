Редактор издания Daily Star Showbiz Джек Везерилл попросил искусственный интеллект придумать идеальную композицию для песенного конкурса Евровидение, однако результат его неприятно удивил

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Об этом говорится на портале Daily Star Showbiz.

Сначала Везерилл поставил ChatGPT довольно общую задачу: написать идеальный текст для песни, которая могла бы выиграть Евровидение. Бот согласился и пообещал создать хит с "эмоциональным, взрывным припевом, узнаваемыми культурными элементами, эпическим построением и универсальным посылом".

В результате ИИ написал песню под названием "Одно пламя" — типичную романтическую балладу, изобилующую банальными метафорами о любви, которые уже давно потеряли оригинальность. Впоследствии к ней добавили куплет на испанском, однако из-за незнания языка этот вариант редактора не устроил.

"Я решил попробовать что-то другое. Песни Евровидения часто имеют мощный посыл, едва заметный намек на борьбу в трудные времена — конечно, без чрезмерной политизации", — рассказывает Верзилл.

Итак, он попросил ИИ создать текст с намеком на борьбу с темными силами и единство в победе и любви. Но результат больше напоминал религиозную песню "госпел", которая совсем не подходит для сцены Евровидения.

ChatGPT "понял", что песня должна быть мощной, эмоционально дерзкой и соответствовать уровню победителя Евровидения — современной кинематографической поп-музыкой с темными оттенками, энергией гимна и ощущением единства, закрепленного в опоре.

В результате бот создал новую песню, слова которой описал как близкие по стилю к произведениям Лорин, Måneskin или Нетты — всех победителей Евровидения. Но после того, как Везерилл пропустил текст через другой ИИ для создания полноценной песни, он быстро понял, что она содержит явные расистские нотки.

"Песня называлась "Burn The Black" (Сжигали черное — Ред.). Признаюсь, она означала темноту, например неспокойные времена или ночное небо, но мне было от нее некомфортно", — пишет редактор Daily Star Showbiz.

Он добавил, что припев заканчивался строкой "Мы даем отпор — мы сжигаем черное", также в песне звучала ссылка на "тугие цепи".

Мужчина обратил внимание, что текст звучит расистски, и попросил другой вариант. Но следующая версия оказалась еще хуже — с упоминаниями об оружии и убийствах. Лишь последний вариант был более-менее приемлемым, хотя, по мнению Везерилла, он все равно не имел шансов на победу на Евровидении.

"Авторы песен всего мира могут вздохнуть с облегчением. Искусственный интеллект не скоро заменит их работу", — написал он в своей статье.

Напомним, СМИ писали, что разработчики ИИ до конца не знают, как именно их творения решают поставленные перед ними задачи.

Также сообщалось, что в Китае заявили о применении ИИ в поиске новых идей и подходов для будущих аэрокосмических исследований и разработок.