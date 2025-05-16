Редактор видання Daily Star Showbiz Джек Везерілл попросив штучний інтелект придумати ідеальну композицію для пісенного конкурсу Євробачення, проте результат його неприємно здивував

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Про це йдеться на порталі Daily Star Showbiz.

Спершу Везерілл поставив ChatGPT досить загальне завдання: написати ідеальний текст для пісні, яка могла б виграти Євробачення. Бот погодився і пообіцяв створити хіт із "емоційним, вибуховим приспівом, впізнаваними культурними елементами, епічною побудовою та універсальним посилом".

В результаті ШІ написав пісню під назвою "Одне полум’я" — типову романтичну баладу, що рясніє банальними метафорами про кохання, які вже давно втратили оригінальність. Згодом до неї додали куплет іспанською, проте через незнання мови цей варіант редактора не влаштував.

"Я вирішив спробувати щось інше. Пісні Євробачення часто мають потужний посил, ледь помітний натяк на боротьбу у важкі часи – звичайно, без надмірної політизації", — розповідає Верзілл.

Отже, він попросив ШІ створити текст із натяком на боротьбу з темними силами та єдність у перемозі й любові. Але результат більше нагадував релігійну пісню "госпел", яка зовсім не пасує для сцени Євробачення.

ChatGPT "зрозумів", що пісня має бути потужною, емоційно зухвалою і відповідати рівню переможця Євробачення — сучасною кінематографічною поп-музикою з темними відтінками, енергією гімну та відчуттям єдності, закріпленої в опорі.

В результаті бот створив нову пісню, слова якої описав як близькі за стилем до творів Лорін, Måneskin або Нетти — усіх переможців Євробачення. Але після того, як Везерілл пропустив текст через інший ШІ для створення повноцінної пісні, він швидко зрозумів, що вона містить явні расистські нотки.

"Пісня називалася "Burn The Black" (Спали чорне — Ред.). Зізнаюся, вона означала темряву, як-от неспокійні часи чи нічне небо, але мені було від неї некомфортно", — пише редактор Daily Star Showbiz.

Він додав, що приспів закінчувався рядком "Ми даємо відсіч – ми спалюємо чорне", також в пісні звучало посилання на "тугі ланцюги".

Чоловік звернув увагу, що текст звучить расистськи, і попросив інший варіант. Але наступна версія виявилася ще гіршою — із згадками про зброю та вбивства. Лише останній варіант був більш-менш прийнятним, хоча, на думку Везерілла, він усе одно не мав шансів на перемогу на Євробаченні.

"Автори пісень усього світу можуть зітхнути з полегшенням. Штучний інтелект не скоро замінить їхню роботу", — написав він у своїй статті.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що розробники ШІ до кінця не знають, як саме їхні творіння вирішують поставлені перед ними завдання.

Також повідомлялося, що в Китаї заявили про застосування ШІ в пошуку нових ідей і підходів для майбутніх аерокосмічних досліджень і розробок.