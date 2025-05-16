От премиум-класса до минималочки: названы лучшие iPhone на разный бюджет

Фаворитом на сегодняшний день является iPhone 16 (цена $799). Есть и более дорогие предложения – например, люксовый iPhone 16 Pro. Но можно, наоборот, сэкономить – и купить вполне приличный гаджет от Apple, ведь все зависит не только от бюджета, но и требований к смартфону.

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Об этом пишет cnet.com.

Издание разбиралось в том, какой телефон выбрать в зависимости от бюджета. Мест в рейтинге телефонам не присуждали – их просто поделили на разные ценовые категории.

Apple iPhone 16

Этот телефон признали лучшим iPhone в целом. Эксперты были впечатлены новыми функциями фотосъемки, удобной кнопкой Action и элегантным корпусом.

телефон Apple iPhone 16 Фото: Gizmodo

Правда, тут нет постоянно включенного дисплея, и скорость проводной зарядки не идеальна. Но в целом это отличный смартфон, который подойдет и начинающим пользователям, и опытным «игрокам».

Apple iPhone 16 Pro

Если бюджет позволяет отдать $999 за новый смартфон, то этот выбор – лучший в премиум-классе.

телефон Apple iPhone 16 Pro Фото: cnet.com

Тут отличная батарея, которая позволит продержаться на одной зарядке целый день, а также большой дисплей, широкие возможности фото и видеосъемки, замедленная съемка с высоким разрешением. К этому прилагается новая кнопка управления камерой, полезные функции iOS 18 и несколько инструментов Apple Intelligence. Правда, памяти всего 128 ГБ памяти за $1000.

Apple iPhone 16E

Это лучший iPhone начального уровня стоимостью $599. Apple применила тут так называемый подход Taco Bell – смешала детали и функции предыдущих телефонов, чтобы создать «новый» iPhone.

телефон Apple iPhone 16E Фото: cnet.com

Дизайн и экран похожи на iPhone 14, процессор – такой же, как в iPhone 16. Получается интересное сочетание – гаджет одновременно и привычный, и новый, при этом он вполне доступен, но не из дешевых. Кстати, именно эту модель эксперты рекомендует тем, кто хочет перейти с Android на iOS.

iPhone 15

Подойдет для тех, чей бюджет ограничен ценником $700. Вполне приличное обновление для владельцев старых iPhone – ведь тут есть и Dynamic Island, и порт USB-C для более удобной зарядки, и камера с высоким разрешением и более резким цифровым зумом.

телефон iPhone 15 Фото: cnet.com

iPhone 15 доступен в двух размерах: 6,1-дюймовый iPhone 15 и 6,7-дюймовый iPhone 15 Plus. Они работают на том же чипе, что и iPhone 14 Pro, A16 Bionic – и это тоже оценят владельцы более старых гаджетов (iPhone 12 или старше).

Напомним, что осенью этого года Apple должна представить свой новый смартфон iPhone 17 Air . Он может быть самым тонким гаджетом в истории компании – но у этого рекорда есть и обратная сторона. Ультратонкий корпус не позволяет вместить полноценную батарею, и ходят слухи, что новый iPhone придется выпускать с отдельным чехлом со встроенным внешним аккумулятором.