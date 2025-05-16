От премиум-класса до минималочки: названы лучшие iPhone на разный бюджет
Фаворитом на сегодняшний день является iPhone 16 (цена $799). Есть и более дорогие предложения – например, люксовый iPhone 16 Pro. Но можно, наоборот, сэкономить – и купить вполне приличный гаджет от Apple, ведь все зависит не только от бюджета, но и требований к смартфону.
Об этом пишет cnet.com.
Издание разбиралось в том, какой телефон выбрать в зависимости от бюджета. Мест в рейтинге телефонам не присуждали – их просто поделили на разные ценовые категории.
Apple iPhone 16
Этот телефон признали лучшим iPhone в целом. Эксперты были впечатлены новыми функциями фотосъемки, удобной кнопкой Action и элегантным корпусом.
Правда, тут нет постоянно включенного дисплея, и скорость проводной зарядки не идеальна. Но в целом это отличный смартфон, который подойдет и начинающим пользователям, и опытным «игрокам».
Apple iPhone 16 Pro
Если бюджет позволяет отдать $999 за новый смартфон, то этот выбор – лучший в премиум-классе.
Тут отличная батарея, которая позволит продержаться на одной зарядке целый день, а также большой дисплей, широкие возможности фото и видеосъемки, замедленная съемка с высоким разрешением. К этому прилагается новая кнопка управления камерой, полезные функции iOS 18 и несколько инструментов Apple Intelligence. Правда, памяти всего 128 ГБ памяти за $1000.
Apple iPhone 16E
Это лучший iPhone начального уровня стоимостью $599. Apple применила тут так называемый подход Taco Bell – смешала детали и функции предыдущих телефонов, чтобы создать «новый» iPhone.
Дизайн и экран похожи на iPhone 14, процессор – такой же, как в iPhone 16. Получается интересное сочетание – гаджет одновременно и привычный, и новый, при этом он вполне доступен, но не из дешевых. Кстати, именно эту модель эксперты рекомендует тем, кто хочет перейти с Android на iOS.
iPhone 15
Подойдет для тех, чей бюджет ограничен ценником $700. Вполне приличное обновление для владельцев старых iPhone – ведь тут есть и Dynamic Island, и порт USB-C для более удобной зарядки, и камера с высоким разрешением и более резким цифровым зумом.
iPhone 15 доступен в двух размерах: 6,1-дюймовый iPhone 15 и 6,7-дюймовый iPhone 15 Plus. Они работают на том же чипе, что и iPhone 14 Pro, A16 Bionic – и это тоже оценят владельцы более старых гаджетов (iPhone 12 или старше).
Напомним, что осенью этого года Apple должна представить свой новый смартфон iPhone 17 Air. Он может быть самым тонким гаджетом в истории компании – но у этого рекорда есть и обратная сторона. Ультратонкий корпус не позволяет вместить полноценную батарею, и ходят слухи, что новый iPhone придется выпускать с отдельным чехлом со встроенным внешним аккумулятором.
Ранее Фокус писал, что Apple заметно упростила переход на свои iOs-устройства с телефонов Android. Компания обновила приложение Move to iOS и добавила несколько полезных опций для «переезда» на свои гаджеты.