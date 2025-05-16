Від преміум-класу до мінімалочки: названо найкращі iPhone на різний бюджет

Фаворитом на сьогоднішній день є iPhone 16 (ціна $799). Є й дорожчі пропозиції — наприклад, люксовий iPhone 16 Pro. Але можна, навпаки, заощадити — і купити цілком пристойний гаджет від Apple, адже все залежить не тільки від бюджету, а й від вимог до смартфона.

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Про це пише cnet.com.

Видання розбиралося в тому, який телефон вибрати залежно від бюджету. Місць у рейтингу телефонам не присуджували — їх просто поділили на різні цінові категорії.

Apple iPhone 16

Цей телефон визнали найкращим iPhone загалом. Експерти були вражені новими функціями фотозйомки, зручною кнопкою Action і елегантним корпусом.

телефон Apple iPhone 16 Фото: Антарктида

Щоправда, тут немає постійно ввімкненого дисплея, і швидкість дротової зарядки не ідеальна. Але загалом це чудовий смартфон, який підійде і користувачам-початківцям, і досвідченим "гравцям".

Apple iPhone 16 Pro

Якщо бюджет дозволяє віддати $999 за новий смартфон, то цей вибір — найкращий у преміум-класі.

телефон Apple iPhone 16 Pro Фото: cnet.com

Тут чудова батарея, яка дасть змогу протриматися на одній зарядці цілий день, а також великий дисплей, широкі можливості фото- і відеозйомки, уповільнена зйомка з високою роздільною здатністю. До цього додається нова кнопка управління камерою, корисні функції iOS 18 і кілька інструментів Apple Intelligence. Щоправда, пам'яті всього 128 ГБ пам'яті за $1000.

Apple iPhone 16E

Це найкращий iPhone початкового рівня вартістю $599. Apple застосувала тут так званий підхід Taco Bell — змішала деталі та функції попередніх телефонів, щоб створити "новий" iPhone.

телефон Apple iPhone 16E Фото: cnet.com

Дизайн і екран схожі на iPhone 14, процесор — такий самий, як в iPhone 16. Виходить цікаве поєднання — гаджет одночасно і звичний, і новий, при цьому він цілком доступний, але не з дешевих. До речі, саме цю модель експерти рекомендують тим, хто хоче перейти з Android на iOS.

iPhone 15

Підійде для тих, чий бюджет обмежений цінником $700. Цілком пристойне оновлення для власників старих iPhone — адже тут є і Dynamic Island, і порт USB-C для зручнішого заряджання, і камера з високою роздільною здатністю і різкішим цифровим зумом.

телефон iPhone 15 Фото: cnet.com

iPhone 15 доступний у двох розмірах: 6,1-дюймовий iPhone 15 і 6,7-дюймовий iPhone 15 Plus. Вони працюють на тому самому чипі, що й iPhone 14 Pro, A16 Bionic — і це теж оцінять власники старіших гаджетів (iPhone 12 або старше).

Нагадаємо, що восени цього року Apple має представити новий смартфон iPhone 17 Air. Він може бути найтоншим гаджетом в історії компанії — але у цього рекорду є і зворотний бік. Ультратонкий корпус не дає змоги вмістити повноцінну батарею, і ходять чутки, що новий iPhone доведеться випускати з окремим чохлом із вбудованим зовнішнім акумулятором.