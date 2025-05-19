Слухи не обманули: флагманский чип Android выйдет намного раньше, чем ожидалось

Процессор нового поколения Snapdragon 8 Elite Gen 2, скорее всего, будет представлен на саммите Snapdragon уже в сентябре --- на месяц раньше, чем предполагалось.

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Об этом сообщает androidauthority.com.

В частности, компания Qualcomm подтвердила, что Snapdragon Summit пройдет с 23 по 25 сентября. А это мероприятие обычно используется для анонса флагманского процессора для телефонов следующего поколения.

Поэтому издание приходит к выводу, что Snapdragon 8 Elite Gen 2 будет представлен в конце сентября – хотя предыдущие годы говорили в пользу более поздней даты. Например, в 2024 году саммит Snapdragon проводили с 21 по 23 октября, а в 2023 году — с 24 по 26 октября.

Предполагалось, что и в нынешнем году презентация состоится в октябре, однако потом появились слухи, что знаковый саммит продет раньше.

Теперь эти слухи получили официальное подтверждение: генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон выступил с программной речью на Computex 2025, и один из слайдов презентации подтвердил, что Snapdragon Summit состоится 23-25 ​​сентября. По традиции, это мероприятие проводится на Гавайях.

Также издание отмечает, что более ранняя презентация позволит производителям смартфонов выпустить свои высококлассные телефоны следующего поколения раньше. Xiaomi 15 и 15 Pro были первыми телефонами с предыдущей версией чипа Snapdragon 8 Elite и были выпущены в конце октября 2024-го. Так что будет логично, если первые телефоны со Snapdragon 8 Elite Gen 2 поступят на месяц раньше.

Правда, остается открытым вопрос, будут ли выпущены раньше такие флагманские устройства, как серии Galaxy S26 и OnePlus 15. В любом случае, предыдущая утечка указывает на новый чип, предлагающий дизайн TSMC второго поколения 3 нм, ядра процессора Oryon второго поколения и графический процессор Adreno 840.

Ранее Фокус писал, что благодаря чипу Snapdragon 8 Elite Gen 2 смартфоны с Android станут гораздо мощнее. Компания Qualcomm должна представить новый чипсет для флагманских смартфонов осенью этого года.