Чутки справдилися: флагманський чіп Android вийде набагато раніше, ніж очікувалося

Процесор нового покоління Snapdragon 8 Elite Gen 2, найімовірніше, буде представлений на саміті Snapdragon вже у вересні --- на місяць раніше, ніж передбачалося.

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Про це повідомляє androidauthority.com.

Зокрема, компанія Qualcomm підтвердила, що Snapdragon Summit відбудеться з 23 по 25 вересня. А цей захід зазвичай використовується для анонсу флагманського процесора для телефонів наступного покоління.

Тому видання доходить висновку, що Snapdragon 8 Elite Gen 2 буде представлений наприкінці вересня — хоча попередні роки говорили на користь пізнішої дати. Наприклад, у 2024 році саміт Snapdragon проводили з 21 по 23 жовтня, а у 2023 році — з 24 по 26 жовтня.

Передбачалося, що і в нинішньому році презентація відбудеться в жовтні, проте потім з'явилися чутки, що знаковий саміт пройде раніше.

Тепер ці чутки отримали офіційне підтвердження: генеральний директор Qualcomm Крістіано Амон виступив із програмною промовою на Computex 2025, і один зі слайдів презентації підтвердив, що Snapdragon Summit відбудеться 23-25 вересня. За традицією, цей захід проводиться на Гаваях.

Також видання зазначає, що рання презентація дасть змогу виробникам смартфонів випустити свої висококласні телефони наступного покоління теж раніше. Xiaomi 15 і 15 Pro були першими телефонами з попередньою версією чипа Snapdragon 8 Elite і були випущені наприкінці жовтня 2024-го. Тож буде логічно, якщо перші телефони зі Snapdragon 8 Elite Gen 2 надійдуть на місяць раніше.

Щоправда, залишається відкритим питання, чи будуть випущені раніше такі флагманські пристрої, як серії Galaxy S26 і OnePlus 15. У будь-якому разі, попередній витік вказує на новий чип, що пропонує дизайн TSMC другого покоління 3 нм, ядра процесора Oryon другого покоління і графічний процесор Adreno 840.

Раніше Фокус писав, що завдяки чіпу Snapdragon 8 Elite Gen 2 завдяки Snapdragon 8 Elite Gen 2 смартфони з Android стануть набагато потужнішими. Компанія Qualcomm має представити новий чіпсет для флагманських смартфонів восени цього року.