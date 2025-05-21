В "Дії" появятся платные сервисы: что монетизируют уже с 1 июня

Первой монетизируют услугу, связанную с быстрой отправкой электронных копий документов. В среднем ею пользуются более 1,3 млн раз в месяц.

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Об этом в комментарии Forbes 21 мая рассказал руководитель команды внедрения "Дії" Алексей Вовк.

Первым платным сервисом станет так называемый шеринг документов. Речь идет о функционале, который позволяет пользователю отправлять электронную копию паспорта или других документов банку. Эту услугу монетизируют уже с 1 июня.

Сам шеринг запустили в "Дії" еще в 2020 году. Этот функционал помогал быстро предоставлять необходимые данные бизнесу — банкам, кредитным учреждениям и другим поставщикам услуг, для которых важно установить личность клиента.

Теперь за подключение к сервису банки и другие финансовые учреждения будут платить 21 617 гривен, но этот расход — одноразовый. В дальнейшем же каждая успешная операция с документами будет стоить 9,8 гривны. При этом поделиться одним документом можно будет бесплатно, а вот несколькими — это уже будет платная услуга.

По словам Вовка, в среднем в "Дії" используют функцию предоставления электронных копий документов более 1,3 млн раз в месяц. Среди партнеров, которые уже готовы к интеграции нового сервиса — банки, страховые компании, сервисы документооборота, платежные системы, мобильные операторы, сервис райдхейлинга и другие учреждения.

"Сейчас речь идет о нескольких сотнях подключений", — рассказал представитель Минцифры.

В будущем планируют также монетизировать "Дія.Підпис". Этот сервис станет платным для юридических лиц. Предприниматели смогут подписывать документы онлайн, используя электронную подпись напрямую через приложение "Дія".

Второй запланированный платный сервис — Diia.OAuth. Речь идет о сервисе электронной идентификации, запуск которого готовит Минцифры.

"Благодаря этому решению партнеры смогут идентифицировать своих пользователей через взаимодействие с порталом "Дія"", — пояснил Вовк.

Напомним, на портале "Дія" уже в июне должен появиться личный помощник, который будет работать на базе искусственного интеллекта. ИИ-ассистент будет помогать пользователям находить услуги, справки, ближайший ЦПАУ и тому подобное.

В Министерстве обороны 20 мая сообщили, что для ВСУ официально кодифицировали линейку оптоволоконных БпАК "Хищник REBOFF". Эти дроны — устойчивы к действию РЭБ, ведь имеют катушки с проводами длиной от 10 до 20 километров.