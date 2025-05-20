Минобороны кодифицировало линейку дронов "Хижак REBOFF" на оптоволокне: характеристики БПЛА

Для Вооруженных сил Украины официально кодифицировали линейку оптоволоконных беспилотных авиационных комплексов (БпАК) “Хижак REBOFF”. Эти FPV-дроны устойчивы к радиоэлектронной борьбе за счёт использования катушек с оптоволокном длиной от 10 до 20 км, что делает их особенно востребованными в условиях насыщенной РЭБ.

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Об этом 20 мая сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Разработка беспилотных аппаратов от 3DTech началась в 2023 году по запросу украинских военных. Испытания показали, что дроны способны преодолевать водные преграды, линии электропередач и развивать скорость до 143 км/ч. Уже в 2024 году первые образцы поступили в армию и продемонстрировали высокую эффективность в реальных условиях боевых действий.

Линейка беспилотников "Хижак REBOFF" Фото: Минобороны Украины

Сегодня линейка Хищник REBOFF включает пять моделей, различающихся длиной волокна, массой боевой части и назначением:

Хижак REBOFF 10 Lite 10KM

Дальность волокна: 10 км.

Эффективен на дистанциях 8–9 км. Рассчитан на отражение штурмов и уличные бои. Несет боевую нагрузку до 1,8 кг.

Хижак REBOFF 10 Lite 15KM

Дальность волокна: 15 км.

Более легкая боевая часть (1,5 кг), но дополнительная дальность делает его удобным при работе на переднем крае и внутри зданий.

Хижак 13 REBOFF 20KM

Дальность волокна: 20 км.

Предназначен для уничтожения артиллерии, РЭБ и инфраструктуры противника. Оснащен двумя батарейными блоками, что улучшает балансировку и маневренность.

Хижак REBOFF 15KM

Предназначен для засад у логистических маршрутов противника. Использует один аккумулятор S3P 13500 mAh, что позволяет увеличить боевую нагрузку.

Хижак REBOFF 10KM

Самый грузоподъемный в линейке – до 2,2 кг. Оптимален для боев в городской среде и на передовой.

Отмечается, что все модели способны выполнять полеты на высоте до 500 м при крейсерской скорости до 70 км/ч. При этом в ходе тестов отдельные дроны успешно разматывали волокно на скоростях до 143 км/ч. Особенностью конструкции является возможность быстрой сборки без использования стяжек, а также наличие посадочных опор для запуска и ожидания в засаде.

Производитель также предлагает катушки REBOFF для модернизации уже имеющихся 10- и 13-дюймовых дронов других производителей. А в ближайших планах компании — кодификация новых моделей с катушками на 25 и 30 км, что позволит поражать цели глубоко в тылу противника.

Напомним, ВС РФ начали использовать беспилотники "Шахед" с 90-килограммовой боевой частью комбинированного действия. Боезаряд изготавливают в России и в Иране, что свидетельствует о продолжении тесного сотрудничества Москвы и Тегерана.