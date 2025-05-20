Міноборони кодифікувало лінійку дронів "Хижак REBOFF" на оптоволокні: характеристики БПЛА
Для Збройних сил України офіційно кодифікували лінійку оптоволоконних безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) "Хижак REBOFF". Ці FPV-дрони стійкі до радіоелектронної боротьби завдяки використанню котушок з оптоволокном довжиною від 10 до 20 км, що робить їх особливо затребуваними в умовах насиченої РЕБ.
Про це 20 травня повідомила пресслужба Міноборони України.
Розробка безпілотних апаратів від 3DTech розпочалася у 2023 році за запитом українських військових. Випробування показали, що дрони здатні долати водні перешкоди, лінії електропередач і розвивати швидкість до 143 км/год. Уже 2024 року перші зразки надійшли в армію і продемонстрували високу ефективність у реальних умовах бойових дій.
Сьогодні лінійка Хижак REBOFF охоплює п'ять моделей, що різняться довжиною волокна, масою бойової частини та призначенням:
Хижак REBOFF 10 Lite 10KM
- Дальність волокна: 10 км.
- Ефективний на дистанціях 8-9 км. Розрахований на відбиття штурмів і вуличні бої. Несе бойове навантаження до 1,8 кг.
Хижак REBOFF 10 Lite 15KM
- Дальність волокна: 15 км.
- Легша бойова частина (1,5 кг), але додаткова дальність робить його зручним під час роботи на передньому краї та всередині будівель.
Хижак 13 REBOFF 20KM
- Дальність волокна: 20 км.
- Призначений для знищення артилерії, РЕБ та інфраструктури противника. Оснащений двома батарейними блоками, що покращує балансування і маневреність.
Хижак REBOFF 15KM
- Призначений для засідок біля логістичних маршрутів противника. Використовує один акумулятор S3P 13500 mAh, що дає змогу збільшити бойове навантаження.
Хижак REBOFF 10KM
- Найбільш вантажопідйомний у лінійці — до 2,2 кг. Оптимальний для боїв у міському середовищі та на передовій.
Зазначається, що всі моделі здатні виконувати польоти на висоті до 500 м за крейсерської швидкості до 70 км/год. При цьому під час тестів окремі дрони успішно розмотували волокно на швидкостях до 143 км/год. Особливістю конструкції є можливість швидкого складання без використання стяжок, а також наявність посадкових опор для запуску та очікування в засідці.
Виробник також пропонує котушки REBOFF для модернізації вже наявних 10- і 13-дюймових дронів інших виробників. А в найближчих планах компанії — кодифікація нових моделей з котушками на 25 і 30 км, що дасть змогу вражати цілі глибоко в тилу противника.
Нагадаємо, ЗС РФ почали використовувати безпілотники "Шахед" із 90-кілограмовою бойовою частиною комбінованої дії. Боєзаряд виготовляють у Росії та в Ірані, що свідчить про продовження тісної співпраці Москви й Тегерана.