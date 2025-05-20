Міноборони кодифікувало лінійку дронів "Хижак REBOFF" на оптоволокні: характеристики БПЛА

Для Збройних сил України офіційно кодифікували лінійку оптоволоконних безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) "Хижак REBOFF". Ці FPV-дрони стійкі до радіоелектронної боротьби завдяки використанню котушок з оптоволокном довжиною від 10 до 20 км, що робить їх особливо затребуваними в умовах насиченої РЕБ.

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Про це 20 травня повідомила пресслужба Міноборони України.

Розробка безпілотних апаратів від 3DTech розпочалася у 2023 році за запитом українських військових. Випробування показали, що дрони здатні долати водні перешкоди, лінії електропередач і розвивати швидкість до 143 км/год. Уже 2024 року перші зразки надійшли в армію і продемонстрували високу ефективність у реальних умовах бойових дій.

Лінійка безпілотників "Хижак REBOFF" Фото: Міноборони України

Сьогодні лінійка Хижак REBOFF охоплює п'ять моделей, що різняться довжиною волокна, масою бойової частини та призначенням:

Хижак REBOFF 10 Lite 10KM

Дальність волокна: 10 км.

Ефективний на дистанціях 8-9 км. Розрахований на відбиття штурмів і вуличні бої. Несе бойове навантаження до 1,8 кг.

Хижак REBOFF 10 Lite 15KM

Дальність волокна: 15 км.

Легша бойова частина (1,5 кг), але додаткова дальність робить його зручним під час роботи на передньому краї та всередині будівель.

Хижак 13 REBOFF 20KM

Дальність волокна: 20 км.

Призначений для знищення артилерії, РЕБ та інфраструктури противника. Оснащений двома батарейними блоками, що покращує балансування і маневреність.

Хижак REBOFF 15KM

Призначений для засідок біля логістичних маршрутів противника. Використовує один акумулятор S3P 13500 mAh, що дає змогу збільшити бойове навантаження.

Хижак REBOFF 10KM

Найбільш вантажопідйомний у лінійці — до 2,2 кг. Оптимальний для боїв у міському середовищі та на передовій.

Зазначається, що всі моделі здатні виконувати польоти на висоті до 500 м за крейсерської швидкості до 70 км/год. При цьому під час тестів окремі дрони успішно розмотували волокно на швидкостях до 143 км/год. Особливістю конструкції є можливість швидкого складання без використання стяжок, а також наявність посадкових опор для запуску та очікування в засідці.

Виробник також пропонує котушки REBOFF для модернізації вже наявних 10- і 13-дюймових дронів інших виробників. А в найближчих планах компанії — кодифікація нових моделей з котушками на 25 і 30 км, що дасть змогу вражати цілі глибоко в тилу противника.

Нагадаємо, ЗС РФ почали використовувати безпілотники "Шахед" із 90-кілограмовою бойовою частиною комбінованої дії. Боєзаряд виготовляють у Росії та в Ірані, що свідчить про продовження тісної співпраці Москви й Тегерана.