У "Дії" з'являться платні сервіси: що монетизують вже з 1 червня

Першою монетизують послугу, пов’язану зі швидким надсиланням електронних копій документів. В середньому нею користуються понад 1,3 млн разів на місяць.

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Про це у коментарі Forbes 21 травня розповів керівник команди впровадження "Дії" Олексій Вовк.

Першим платним сервісом стане так званий шеринг документів. Йдеться про функціонал, який дозволяє користувачу надсилати електронну копію паспорта або інших документів банку. Цю послугу монетизують вже з 1 червня.

Сам шеринг запустили у "Дії" ще у 2020 році. Цей функціонал допомагав швидко надавати необхідні дані бізнесу — банкам, кредитним установам та іншим надавачам послуг, для яких важливо встановити особу клієнта.

Тепер за підключення до сервісу банки й інші фінансові установи платитимуть 21 617 гривень, але ця витрата — одноразова. Надалі ж кожна успішна операція з документами коштуватиме 9,8 гривні. При цьому поділитись одним документом можна буде безплатно, а от кількома — це вже буде платна послуга.

Зі слів Вовка, в середньому у "Дії" використовують функцію надання електронних копій документів понад 1,3 млн разів на місяць. Серед партнерів, які вже готові до інтеграції нового сервісу — банки, страхові компанії, сервіси документообігу, платіжні системи, мобільні оператори, сервіс райдхейлінгу та інші установи.

"Наразі йдеться про кілька сотень підключень", — розповів представник Мінцифри.

У майбутньому планують також монетизувати "Дія.Підпис". Цей сервіс стане платним для юридичних осіб. Підприємці зможуть підписувати документи онлайн, використовуючи електронний підпис напряму через застосунок "Дія".

Другий запланований платний сервіс — Diia.OAuth. Йдеться про сервіс електронної ідентифікації, запуск якого готує Мінцифри.

"Завдяки цьому рішенню партнери зможуть ідентифікувати своїх користувачів через взаємодію з порталом "Дія"", — пояснив Вовк.

Нагадаємо, на порталі "Дія" вже у червні має з’явитись особистий помічник, який працюватиме на базі штучного інтелекту. ШІ-асистент допомагатиме користувачам знаходити послуги, довідки, найближчий ЦНАП тощо.

У Міністерстві оборони 20 травня повідомили, що для ЗСУ офіційно кодифікували лінійку оптоволоконних БпАК "Хижак REBOFF". Ці дрони — стійкі до дії РЕБ, адже мають котушки з дротами довжиною від 10 до 20 кілометрів.