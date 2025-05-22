"Трудно оправдать": детектив назвал неожиданный гаджет, который может уличить в измене

Современные бытовые приборы собирают много данных о владельцах и порой могут раскрыть их тайны. Так "умная" зубная щетка помогла раскрыть супружескую неверность.

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Об этом случае британскому таблоиду Mirror рассказал Пол Джонс, частный детектив из агентства ARF Investigators, имеющий четырехлетний опыт раскрытия измен.

Однажды его наняла женщина, которая заподозрила своего мужа в измене. Она установила умное приложение для электрической зубной щетки, чтобы помочь своим детям правильно и регулярно чистить зубы, но приложение отслеживало каждую процедуру всех членов семьи. Так клиентка заметила, что ее муж пользуется прибором в необычное время, когда должен быть на работе.

Поначалу это не вызывало сильных подозрений, но прослеживалась закономерность: каждую неделю в пятницу в одно и то же время. Это происходило как раз когда жены и детей не было дома, что тоже было странно. Как оказалось, мужчина уже три месяца не работал по пятницам, а вместо этого приводил домой коллегу, с которой завел роман.

По словам детектива, "умные" устройства такие, как зубные щетки, голосовые помощники и многое другое могут незаметно собирать данные, раскрывающие правду. Данные часто имеют временную место и привязаны к местоположению, при этом их непросто подделать.

"Крошечные цифровые подсказки могут стать ключом к раскрытию полной картины, даже в чем-то столь невинном, как зубная щетка, — добавил Пол Джонс. — Когда устройство сообщает, что кто-то почистил зубы в 10:48, хотя ему нужно было приступить к работе в 9 утра, это очень трудно оправдать".

Для большинства людей осознание измены партнера обычно начинается не с подсмотренного сообщения или слежки за телефоном — это начинается с изменения поведения. Возможно, они задерживаются на работе дольше обычного или меняют свои привычки. В результате интуиция подсказывает, что дело нечисто. Пол Джонс в случае подозрений порекомендовал не ограничиваться очевидными способами проверки, такими как изучение сообщений в телефоне.

"Довольно часто мы не застаем своего партнера за делом, так сказать. Часто это проявляется в небольших подсказках, таких как увеличение времени, проводимого на работе, появление нового хобби или большая гордость за свою внешность. Но многие из нас могут упустить из виду одну вещь: за каждым нашим действием часто отслеживаются данные", — сказал он.

Сообщали также, как смартфоны Android тайно следят за пользователями. Устройство может передавать данные хакерам и мошенникам из-за специальных программ-шпионов.

Ранее писали, как мужчина раскрыл измену любимой благодаря Instagram. Он обнаружил тайный аккаунт, где его возлюбленная выкладывала фотографии с другим.