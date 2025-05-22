"Важко виправдати": детектив назвав несподіваний гаджет, який може викрити зраду

Сучасні побутові прилади збирають багато даних про власників і часом можуть розкрити їхні таємниці. Так "розумна" зубна щітка допомогла розкрити подружню невірність.

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Про цей випадок британському таблоїду Mirror розповів Пол Джонс, приватний детектив з агентства ARF Investigators, який має чотирирічний досвід розкриття зрад.

Одного разу його найняла жінка, яка запідозрила свого чоловіка в зраді. Вона встановила розумний застосунок для електричної зубної щітки, щоб допомогти своїм дітям правильно і регулярно чистити зуби, але застосунок відстежував кожну процедуру всіх членів сім'ї. Так клієнтка помітила, що її чоловік користується приладом у незвичний час, коли має бути на роботі.

Спочатку це не викликало сильних підозр, але простежувалася закономірність: щотижня в п'ятницю в один і той самий час. Це відбувалося якраз коли дружини і дітей не було вдома, що теж було дивно. Як виявилося, чоловік уже три місяці не працював по п'ятницях, а замість цього приводив додому колегу, з якою завів роман.

За словами детектива, "розумні" пристрої, як-от зубні щітки, голосові помічники та багато іншого, можуть непомітно збирати дані, що розкривають правду. Дані часто мають тимчасове місце і прив'язані до місця розташування, при цьому їх непросто підробити.

"Крихітні цифрові підказки можуть стати ключем до розкриття повної картини, навіть у чомусь настільки невинному, як зубна щітка, — додав Пол Джонс. — Коли пристрій повідомляє, що хтось почистив зуби о 10:48, хоча йому потрібно було приступити до роботи о 9 ранку, це дуже важко виправдати".

Для більшості людей усвідомлення зради партнера зазвичай починається не з підглянутого повідомлення або стеження за телефоном — це починається зі зміни поведінки. Можливо, вони затримуються на роботі довше, ніж зазвичай, або змінюють свої звички. У результаті інтуїція підказує, що справа нечиста. Пол Джонс у разі підозр порекомендував не обмежуватися очевидними способами перевірки, такими як вивчення повідомлень у телефоні.

"Досить часто ми не застаємо свого партнера за справою, так би мовити. Часто це проявляється в невеликих підказках, як-от збільшення часу, проведеного на роботі, поява нового хобі або велика гордість за свою зовнішність. Але багато хто з нас може випустити з уваги одну річ: за кожною нашою дією часто відстежуються дані", — сказав він.

Повідомляли також, як смартфони Android таємно стежать за користувачами. Пристрій може передавати дані хакерам і шахраям через спеціальні програми-шпигуни.

Раніше писали, як чоловік розкрив зраду коханої завдяки Instagram. Він виявив таємний акаунт, де його кохана викладала фотографії з іншим.