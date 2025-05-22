Быстро погубят гаджеты: названы самые опасные ошибки при зарядке аккумуляторов

Неправильное обращение с устройствами во время зарядки аккумуляторов приводит к тому, что они быстрее выходят из строя, и приходится покупать новые.

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Издание SlashGear рассказало о вредных привычках, которые губят батерею раньше срока. Несколько простых правил помогут сохранить ее в рабочем состоянии на месяцы, а то и годы дольше.

Apple и Samsung рассматривают возможность повышения цен на свои смартфоны, Asus уже увеличила стоимость своих ноутбуков, и ее примеру скоро могут последовать Dell и Lenovo. В связи со стремительным подорожанием на фоне не такого уж заметного улучшения характеристик многие люди хотят как можно дольше сохранить свои устройства в рабочем состоянии.

Одно из самых главных условий долговечности — поддержание литий-ионного аккумулятора в оптимальном состоянии, ведь у многих современных устройств его замена очень сложна. Куда проще следовать правилам и беречь батарею.

Разрядка до нуля, а затем полная зарядка

Есть две вещи, которые литий-ионные аккумуляторы не любят больше всего: зарядка до 100% и разрядка до 0%. Когда уровень заряда превышает 80% они подвергаются более высокому напряжению, что значительно быстрее изнашивает элементы. Когда же он падает ниже 20%, то происходит химический распад, который снижает его долгосрочную емкость. Поэтому лучше всего поддерживать заряд между 20% и 80% или 40% и 80%. Многие устройства (включая модели iOS и Android) имеют встроенную функцию ограничения заряда, которую можно включить в настройках.

Польза зависит от типа устройства, но при таких ограничениях срок службы может увеличиться минимум на год. Гаджеты, которые заряжаются только раз в несколько недель, например, Kindle Paperwhite, прослужат еще дольше.

Впрочем, журналист Джон Ава-Абуон из издания Make use of попробовал ограничивать зарядку и остался недоволен этой затеей. Он обнаружил, что его смартфон и ноутбук разряжаются гораздо быстрее, что доставило много неудобств в виде частых походов к розеткам.

SlashGear признает, что соблюдение правила 20-80 требует зарядки устройств (особенно смартфонов) в два раза чаще. Это не так проблематично при работе в помещениях, но весьма трудно или даже невозможно при активном образе жизни и частых поездках. Придется постоянно носить с собой внешний аккумулятор (павербанк) или искать розетки всюду. В этом случае можно пойти на компромисс и поддерживать уровень между 10% и 90%.

Аккумуляторы не стоит польностью разряжать Фото: teahub.io

Поддержание заряда батареи в диапазоне 20-80%

Оказывается, постоянно удерживать уровень тоже вредно для устройства. Одним из главных преимуществ литий-ионных аккумуляторов по сравнению с предыдущими составами является отсутствие памяти аккумулятора, но им все равно требуется калибровка, чтобы оставаться на уровне их общей фактической емкости по мере деградации аккумулятора.

Согласно популярному сайту iFixit, посвященному ремонту электроники, время от времени следует полностью разряжать и заряжать гаджеты, чтобы их внутренняя система управления точно измеряла емкость аккумулятора. Для этого эксперты рекомендуют полностью зарядить устройство и оставить его на зарядном устройстве еще на два часа, затем полностью разрядить его и снова полностью зарядить. Это также стоит делать после замены батареи устройства.

Зарядка на всю ночь

Аккумуляторы быстрее деградируют, если подвергаются высокому напряжению, близкому к 100% заряду, особенно в течение длительного времени. Многие модели смартфонов и ноутбуков имеют функцию оптимизации батареи. Например, iPhone заряжаются до 80%, а затем ждут, прежде чем зарядиться до 100% как раз перед тем, когда пользователь обычно просыпается. При включении ограничения заряда до 80% проблема исчезает.

Портативные консоли, наушники, контроллеры Bluetooth и другие небольшие перезаряжаемые устройства часто не имеют такой функции. Лучше всего не оставлять их подключенными к электросети на ночь.

Долго заряжать смартфон вредно Фото: Из открытых источников

Неправильное использование беспроводной зарядки

Беспроводная зарядка выделяет гораздо больше тепла по сравнению с кабелем, а чем больше тепла, тем быстрее со временем изнашивается аккумулятор. Технология значительно улучшилась за последние годы, поскольку производители смартфонов внедряют множество механических и программных изменений, чтобы минимизировать и контролировать накопление тепла, главное лишь правильно использовать их.

Нужно точно выровнять зарядную катушку телефона с беспроводным зарядным устройством, ведь несоосность приводит к большему нагреву. Беспроводные зарядные устройства MagSafe от Apple и Qi2 от Android используют магниты для идеального выравнивания каждый раз. Опасно оставлять телефон на беспроводной зарядной платформе надолго. Следует любыми способами предотвращать чрезмерное повышение температуры, например, держать устройства в прохладном помещении.

Беспроводной зарядкой нужно уметь пользоваться Фото: Xiaomi

Зарядка устройств в жарких и холодных местах

Если оставить устройство заряжаться там, где у него нет возможности отвести избыточное тепло, например, под подушкой, в горячей машине или под палящим солнцем, то аккумулятор быстрее выйдет из строя. В таких ситуациях температура устройства может превысить 35 градусов по Цельсию, что, по данным Apple, может нанести непоправимый ущерб.

Воздействие холода на батареи преимущественно временное: при падении температуры емкость и выход снижаются, но производительность восстанавливается, как только устройство возвращается к нормальной рабочей температуре. Однако существуют ситуации, когда холодная погода может навсегда повредить зарядное устройство, особенно в условиях сильного мороза. Тогда аккумулятор выработать литиевое покрытие, что необратимо.

Очень толстый чехол

Плотный материал чехла мешает гаджетам рассеивать тепло во время зарядки, задерживая его у аккумулятора. Apple официально рекомендует снимать некоторые чехлы во время зарядки iPhone. Чтобы понять, мешает ли защитное покрытие, достаточно прикоснуться к нему, когда смартфон подключен к зарядному устройству — если горячо, то нужно снять.

Ранее эксперты рассказали, почему смартфоны нужно заряжать до 80%. У батареи есть два главных врага: тепло и напряжение.

Писали также, что смартфоны Google Pixel обходят лимит зарядки в 80%. Они, как и iPhone, могут полностью заряжаться, учитывая привычки хозяина, и не подвергаться чрезмерному напряжению.