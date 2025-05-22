Швидко занапастять гаджети: названо найнебезпечніші помилки під час заряджання акумуляторів

Неправильне поводження з пристроями під час заряджання акумуляторів призводить до того, що вони швидше виходять з ладу, і доводиться купувати нові.

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Видання SlashGear розповіло про шкідливі звички, які гублять батарею передчасно. Кілька простих правил допоможуть зберегти її в робочому стані на місяці, а то й роки довше.

Apple і Samsung розглядають можливість підвищення цін на свої смартфони, Asus вже збільшила вартість своїх ноутбуків, і її приклад скоро можуть наслідувати Dell і Lenovo. У зв'язку зі стрімким подорожчанням на тлі не такого вже й помітного поліпшення характеристик багато людей хочуть якомога довше зберегти свої пристрої в робочому стані.

Одна з найголовніших умов довговічності — підтримання літій-іонного акумулятора в оптимальному стані, адже у багатьох сучасних пристроїв його заміна дуже складна. Куди простіше дотримуватися правил і берегти батарею.

Розрядка до нуля, а потім повна зарядка

Є дві речі, які літій-іонні акумулятори не люблять найбільше: зарядка до 100% і розрядка до 0%. Коли рівень заряду перевищує 80% вони піддаються вищій напрузі, що значно швидше зношує елементи. Коли ж він падає нижче 20%, то відбувається хімічний розпад, який знижує його довгострокову ємність. Тому найкраще підтримувати заряд між 20% і 80% або 40% і 80%. Багато пристроїв (включно з моделями iOS і Android) мають вбудовану функцію обмеження заряду, яку можна ввімкнути в налаштуваннях.

Користь залежить від типу пристрою, але за таких обмежень термін служби може збільшитися щонайменше на рік. Гаджети, які заряджаються тільки раз на кілька тижнів, наприклад, Kindle Paperwhite, прослужать ще довше.

Утім, журналіст Джон Ава-Абуон із видання Make use of спробував обмежувати заряджання і залишився незадоволений цим задумом. Він виявив, що його смартфон і ноутбук розряджаються набагато швидше, що завдало багато незручностей у вигляді частих походів до розеток.

SlashGear визнає, що дотримання правила 20-80 вимагає зарядки пристроїв (особливо смартфонів) удвічі частіше. Це не так проблематично під час роботи в приміщеннях, але вельми важко або навіть неможливо за активного способу життя і частих поїздок. Доведеться постійно носити з собою зовнішній акумулятор (павербанк) або шукати розетки всюди. У цьому разі можна піти на компроміс і підтримувати рівень між 10% і 90%.

Акумулятори не варто повністю розряджати Фото: teahub.io

Підтримка заряду батареї в діапазоні 20-80%

Виявляється, постійно утримувати рівень теж шкідливо для пристрою. Однією з головних переваг літій-іонних акумуляторів порівняно з попередніми складами є відсутність пам'яті акумулятора, але їм все одно потрібне калібрування, щоб залишатися на рівні їхньої загальної фактичної ємності в міру деградації акумулятора.

Згідно з популярним сайтом iFixit, присвяченим ремонту електроніки, час від часу слід повністю розряджати та заряджати гаджети, щоб їхня внутрішня система управління точно вимірювала ємність акумулятора. Для цього експерти рекомендують повністю зарядити пристрій і залишити його на зарядному пристрої ще на дві години, потім повністю розрядити його і знову повністю зарядити. Це також варто робити після заміни батареї пристрою.

Зарядка на всю ніч

Акумулятори швидше деградують, якщо піддаються високій напрузі, близькій до 100% заряду, особливо протягом тривалого часу. Багато моделей смартфонів і ноутбуків мають функцію оптимізації батареї. Наприклад, iPhone заряджаються до 80%, а потім чекають, перш ніж зарядитися до 100% якраз перед тим, коли користувач зазвичай прокидається. При ввімкненні обмеження заряду до 80% проблема зникає.

Портативні консолі, навушники, контролери Bluetooth та інші невеликі пристрої, що перезаряджаються, часто не мають такої функції. Найкраще не залишати їх під'єднаними до електромережі на ніч.

Довго заряджати смартфон шкідливо Фото: З відкритих джерел

Неправильне використання бездротової зарядки

Бездротова зарядка виділяє набагато більше тепла порівняно з кабелем, а чим більше тепла, тим швидше з часом зношується акумулятор. Технологія значно покращилася за останні роки, оскільки виробники смартфонів впроваджують безліч механічних і програмних змін, щоб мінімізувати та контролювати накопичення тепла, головне лише правильно використовувати їх.

Потрібно точно вирівняти зарядну котушку телефона з бездротовим зарядним пристроєм, адже неспіввісність призводить до більшого нагрівання. Бездротові зарядні пристрої MagSafe від Apple та Qi2 від Android використовують магніти для ідеального вирівнювання щоразу. Небезпечно залишати телефон на бездротовій зарядній платформі надовго. Слід будь-якими способами запобігати надмірному підвищенню температури, наприклад, тримати пристрої в прохолодному приміщенні.

Бездротовою зарядкою потрібно вміти користуватися Фото: Xiaomi

Заряджання пристроїв у спекотних і холодних місцях

Якщо залишити пристрій заряджатися там, де у нього немає можливості відвести надлишкове тепло, наприклад, під подушкою, в гарячій машині або під палючим сонцем, то акумулятор швидше вийде з ладу. У таких ситуаціях температура пристрою може перевищити 35 градусів за Цельсієм, що, за даними Apple, може завдати непоправної шкоди.

Вплив холоду на батареї переважно тимчасовий: при падінні температури ємність і вихід знижуються, але продуктивність відновлюється, щойно пристрій повертається до нормальної робочої температури. Однак існують ситуації, коли холодна погода може назавжди пошкодити зарядний пристрій, особливо в умовах сильного морозу. Тоді акумулятор може виробити літієве покриття, що є незворотним.

Дуже товстий чохол

Щільний матеріал чохла заважає гаджетам розсіювати тепло під час заряджання, затримуючи його біля акумулятора. Apple офіційно рекомендує знімати деякі чохли під час заряджання iPhone. Щоб зрозуміти, чи заважає захисне покриття, достатньо доторкнутися до нього, коли смартфон під'єднаний до зарядного пристрою — якщо гаряче, то потрібно зняти.

Раніше експерти розповіли, чому смартфони потрібно заряджати до 80%. У батареї є два головні вороги: тепло і напруга.

Писали також, що смартфони Google Pixel обходять ліміт зарядки у 80%. Вони, як і iPhone, можуть повністю заряджатися, з огляду на звички господаря, і не піддаватися надмірній напрузі.