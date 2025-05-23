Не тонкостью единой: какие смартфоны будут в новой линейке iPhone и почему они достойны внимания

Когда речь идет о новых релизах iPhone в этом году, все сразу вспоминают iPhone 17 Air – который обещают сделать самым тонким в истории. Но не стоит поддаваться ажиотажу – к ультратонкому гаджету уже много вопросов, а между тем остальные телефоны линейки обещают пользователям несколько действительно важных улучшений. Например, iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

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Об этом пишет tomsguide.com.

Издание отмечает, что iPhone 17 предложит гораздо более эффективный экран, чем его предшественник. К тому же, будут учтены пожелания по усовершенствованию искусственного интеллекта и «жизнеспособности» самого смартфона.

Обновление телеобъектива

Телефон iPhone 17 Pro Фото: Tom's Guide

Последние пару циклов обновления камера в моделях iPhone Pro заметно улучшалась. Например, iPhone 15 Pro Max добавил более длинный оптический зум — функцию, принятую и в iPhone 16 Pro минувшей осенью. Обе модели Pro получили сверхширокие датчики камер, увеличенные до 48 МП.

А на iPhone 17 Pro и Pro Max этой осенью обещают 48-мегапиксельный телеобъектив. Задняя камера на iPhone 17 Pro будет включать три 48-мегапиксельных сенсора.

Большая память

Это важная опция с учетом растущего значения ИИ. Нынешняя линейка iPhone поставляется с 8 ГБ оперативной памяти (к слову, память и размер батареи — это две характеристики iPhone, которые Apple официально не раскрывает.) Но инсайдеры утверждают, что в новых iPhone память будет увеличена до 12 ГБ с прицелом на будущее для дальнейших усовершенствований ИИ.

Новый дизайн

Новый дизайн Apple, предположительно, расширит массив камер для iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Треугольная конфигурация основного, сверхширокого и зум-объектива останется на месте, но вспышка, датчик глубины LiDAR и микрофон переместятся на другую сторону телефона.

Телефон iPhone 17 Pro Фото: Future

Изменения могут произойти и в моделях iPhone 17 Pro. Инсайдеры предполагают, что Apple собирается уменьшить Dynamic Island для Pro и Pro Max, что освободит немного места на экране.

Усиленная батарея

Радикального увеличения и усиления аккумулятора не ожидается ни для одной из моделей iPhone 17. Однако важным обновлением станет камера охлаждения в моделях iPhone 17 Pro, призванная не допустить перегрева телефонов и снижения производительности. К тому же, будет новый процессор A19, который тоже поспособствует увеличению срока службы батареи.

Напомним, что осенью этого года Apple должна представить свой новый смартфон iPhone 17 Air. Обещают, что это будет самый тонкий гаджет в истории компании – но зато батарея у него, по всей видимости, будет довольно слабая. По слухам, новый iPhone придется выпускать с отдельным чехлом со встроенным внешним аккумулятором.

Ранее Фокус писал, какие модели iPhone навсегда уходят в прошлое. В частности, в категорию «винтажных» перевели iPhone 7 Plus и iPhone 8. Это означает, что такие гаджеты уже будет сложнее ремонтировать, а потом они перейдут в статус «устаревших», и тогда ремонт будет вообще невозможен.