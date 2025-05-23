Не тонкістю єдиною: які смартфони будуть у новій лінійці iPhone і чому вони вартують уваги

Коли йдеться про нові релізи iPhone цього року, всі одразу згадують iPhone 17 Air — який обіцяють зробити найтоншим в історії. Але не варто піддаватися ажіотажу — до ультратонкого гаджета вже багато запитань, а тим часом решта телефонів лінійки обіцяють користувачам кілька реально важливих покращень. Наприклад, iPhone 17, iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max.

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Про це пише tomsguide.com.

Видання зазначає, що iPhone 17 запропонує набагато ефективніший екран, ніж його попередник. До того ж, будуть враховані побажання щодо вдосконалення штучного інтелекту і "життєздатності" самого смартфона.

Оновлення телеоб'єктива

Телефон iPhone 17 Pro Фото: Tom's Guide

Останні пару циклів оновлення камера в моделях iPhone Pro помітно поліпшувалася. Наприклад, iPhone 15 Pro Max додав довший оптичний зум — функцію, прийняту і в iPhone 16 Pro минулої осені. Обидві моделі Pro отримали надширокі датчики камер, збільшені до 48 МП.

А на iPhone 17 Pro і Pro Max цієї осені обіцяють 48-мегапіксельний телеоб'єктив. Задня камера на iPhone 17 Pro включатиме три 48-мегапіксельні сенсори.

Велика пам'ять

Це важлива опція з урахуванням зростаючого значення ШІ. Нинішня лінійка iPhone поставляється з 8 ГБ оперативної пам'яті (до речі, пам'ять і розмір батареї — це дві характеристики iPhone, які Apple офіційно не розкриває). Але інсайдери стверджують, що в нових iPhone пам'ять буде збільшено до 12 ГБ з прицілом на майбутнє для подальших удосконалень ШІ.

Новий дизайн

Новий дизайн Apple, імовірно, розширить масив камер для iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max. Трикутна конфігурація основного, надширокого і зум-об'єктива залишиться на місці, але спалах, датчик глибини LiDAR і мікрофон перемістяться на інший бік телефону.

Телефон iPhone 17 Pro Фото: Future

Зміни можуть відбутися і в моделях iPhone 17 Pro. Інсайдери припускають, що Apple збирається зменшити Dynamic Island для Pro і Pro Max, що звільнить трохи місця на екрані.

Посилена батарея

Радикального збільшення і посилення акумулятора не очікується для жодної з моделей iPhone 17. Однак важливим оновленням стане камера охолодження в моделях iPhone 17 Pro, покликана не допустити перегріву телефонів і зниження продуктивності. До того ж, буде новий процесор A19, який теж посприяє збільшенню терміну служби батареї.

Нагадаємо, що восени цього року Apple має представити свій новий смартфон iPhone 17 Air. Обіцяють, що це буде найтонший гаджет в історії компанії, натомість батарея у нього, вочевидь, буде доволі слабкою. Виходячи з чуток, новий iPhone доведеться випускати з окремим чохлом із вбудованим зовнішнім акумулятором.

Раніше Фокус писав, які моделі iPhone назавжди відходять у минуле. Зокрема, в категорію "вінтажних" перевели iPhone 7 Plus і iPhone 8. Це означає, що такі гаджети вже буде складніше ремонтувати, а потім вони перейдуть у статус "застарілих", і тоді ремонт буде взагалі неможливий.