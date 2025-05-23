Настоящий монстр: в Китае запустили дрон-тяжеловес для перевозки грузов

Мощный китайский грузовой беспилотник CH-YH1000 совершил свой первый испытательный полет. Это считают большим успехом, ведь сама программа CH-YH1000 была запущена всего год назад.

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Об этом сообщает interestingengineering.com.

Беспилотник разработала компания Aerospace CH UAV Co Ltd. Целью его создания заявлено улучшение воздушной логистики в отдаленных и труднодоступных регионах Китая.

На что способен грузовой дрон

CH-YH1000 — средневысотный двухмоторный беспилотный летательный аппарат, предназначенный для логистических операций в труднодоступных местностях и суровых условиях.

Дрон может выполнять короткий взлет и посадку с импровизированных взлетно-посадочных полос, включая утрамбованные грунтовые дороги, травянистые поляны и второстепенные шоссе. Модульные комплекты позволяют проводить операции на воде и на заснеженной местности. В частности, испытывали его в одном из труднодоступных районов на севере страны.

Дальность полета – 1000 миль (около 160 км), продолжительность полета – 10 часов, практический потолок – 8000 метров.

CH-YH1000 может поднимать 2200 фунтов (около 1000 кг) груза, вмещая четыре поддона объемом один кубический метр.

Авторы проекта назвали его «пикапом в воздухе».

Логистика и политика – не все так просто

Беспилотник хотят задействовать в первую очередь для отправки в проблемные регионы – например, автономный район Сицзан в Тибете или округ Синьцзян, населенный уйгурами. Китайская сторона утверждает, что обеспокоена сложностью доставки в эти области. Отметим, однако, что оба региона фигурируют в политическом аспекте. Международные организации обвиняют официальный Пекин в геноциде уйгурского населения (уйгуры – это тюркская этническая группа, в основном мусульманская). Что касается Тибетского автономного района, то там китайские власти не раз жестоко подавляли акции с требованием независимости.

Ранее Фокус сообщал, что американский супердрон Talon A2 поставил рекорд по скорости, добившись скорости больше сверхзвуковой. Полеты выполнялись в декабре 2024-го и в марте 2025 года, однако официальное подтверждение Пентагона появилось только в мае этого года.