Справжній монстр: у Китаї запустили дрон-важковаговик для перевезення вантажів

Потужний китайський вантажний безпілотник CH-YH1000 здійснив свій перший випробувальний політ. Це вважають великим успіхом, адже сама програма CH-YH1000 була запущена лише рік тому.

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Про це повідомляє interestingengineering.com.

Безпілотник розробила компанія Aerospace CH UAV Co Ltd. Метою його створення заявлено поліпшення повітряної логістики у віддалених і важкодоступних регіонах Китаю.

На що здатен вантажний дрон

CH-YH1000 — середньовисотний двомоторний безпілотний літальний апарат, призначений для логістичних операцій у важкодоступних місцевостях і суворих умовах.

Дрон може виконувати короткий зліт і посадку з імпровізованих злітно-посадкових смуг, включно з утрамбованими ґрунтовими дорогами, трав'янистими галявинами і другорядними шосе. Модульні комплекти дають змогу проводити операції на воді та на засніженій місцевості. Зокрема, випробовували його в одному з важкодоступних районів на півночі країни.

Дальність польоту — 1000 миль (близько 160 км), тривалість польоту — 10 годин, практична стеля — 8000 метрів.

CH-YH1000 може піднімати 2200 фунтів (близько 1000 кг) вантажу, вміщуючи чотири піддони об'ємом один кубічний метр.

Автори проекту назвали його "пікапом у повітрі".

Логістика і політика — не все так просто

Безпілотник хочуть задіяти насамперед для відправки в проблемні регіони — наприклад, автономний район Сіцзан у Тибеті або округ Сіньцзян, населений уйгурами. Китайська сторона стверджує, що стурбована складністю доставки в ці області. Зазначимо, однак, що обидва регіони фігурують у політичному аспекті. Міжнародні організації звинувачують офіційний Пекін у геноциді уйгурського населення (уйгури — це тюркська етнічна група, переважно мусульманська). Що стосується Тибетського автономного району, то там китайська влада не раз жорстоко придушувала акції з вимогою незалежності.

Раніше Фокус повідомляв, що американський супердрон Talon A2 поставив рекорд за швидкістю, домігшись швидкості, більшої за надзвукову. Польоти виконувалися в грудні 2024-го і в березні 2025 року, проте офіційне підтвердження Пентагону з'явилося тільки в травні цього року.

Також стало відомо, що китайський безпілотник встановив новий світовий рекорд за швидкістю. Важить цей мікродрон менше 250 грамів, а розігнатися може до 340,78 км/год.