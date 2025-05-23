Apple выпустит умные очки с ИИ уже в 2026 году: что о них известно

Apple работает над созданием умных очков со встроенным искусственным интеллектом и планирует вывести этот продукт на рынок в конце 2026 года. До конца 2025-го компания вместе с международными партнерами начнет массовое производство первых прототипов.

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Об этом пишет Bloomberg.

Указано, что умные очки Apple оснастят камерами, микрофонами и динамиками, что позволит им распознавать окружающую среду и работать через голосового ассистента Siri. Среди основных функций — телефонные звонки, прослушивание музыки, перевод языков в режиме реального времени и навигация.

Внутри Apple новый проект умных очков проходит под кодовым названием N401 и рассматривается как возможный конкурент смарт-очков Ray-Ban от Meta. В то же время компания пока не комментировала эту информацию.

Эти планы являются частью более широкой стратегии Apple по активному внедрению искусственного интеллекта в свои продукты. Хотя компания уже представила собственную платформу Apple Intelligence, она все еще пытается догнать таких конкурентов, как Google и Meta, которые ранее начали встраивать генеративные AI-технологии в свои устройства.

Напомним, Apple выпустит новые интересные гаджеты уже в 2026 году, среди которых iPhone Fold, MacBook Pro и Vision Air. Эти гаджеты особенно выделяются среди других анонсированных продуктов.

Также сообщалось, что новый iPhone 17 может стать рекордно тонким, но для этого производителю придется пожертвовать производительностью, ведь супертонкий корпус не может вместить большую батарею.