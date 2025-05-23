Apple випустить розумні окуляри з ШІ вже 2026 року: що про них відомо

Apple працює над створенням розумних окулярів з вбудованим штучним інтелектом і планує вивести цей продукт на ринок наприкінці 2026 року. До кінця 2025-го компанія разом із міжнародними партнерами розпочне масове виробництво перших прототипів.

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Про це пише Bloomberg.

Зазначено, що розумні окуляри Apple оснастять камерами, мікрофонами та динаміками, що дозволить їм розпізнавати навколишнє середовище та працювати через голосового асистента Siri. Серед основних функцій — телефонні дзвінки, прослуховування музики, переклад мов у режимі реального часу та навігація.

Усередині Apple новий проєкт розумних окулярів проходить під кодовою назвою N401 і розглядається як можливий конкурент смарт-окулярів Ray-Ban від Meta. Водночас компанія поки не коментувала цієї інформації.

Ці плани є частиною ширшої стратегії Apple щодо активного впровадження штучного інтелекту у свої продукти. Хоч компанія вже представила власну платформу Apple Intelligence, вона все ще намагається наздогнати таких конкурентів, як Google і Meta, які раніше почали вбудовувати генеративні AI-технології у свої пристрої.

Нагадаємо, Apple випустить нові цікаві гаджети вже 2026 року, серед яких iPhone Fold, MacBook Pro і Vision Air. Ці гаджети особливо виділяються серед інших анонсованих продуктів.

Також повідомлялося, що новий iPhone 17 може стати рекордно тонким, але для цього виробнику доведеться пожертвувати продуктивністю, адже супертонкий корпус не може вмістити велику батарею.