Заразили более 300 тысяч устройств: в The Guardian раскрыли детали масштабной кибератаки РФ
Российские хакеры проникли в более 300 000 компьютеров по всему миру. Целью масштабной кибератаки стало похищение данных, шантаж, а также кибершпионаж против правительственных, дипломатических и военных учреждений. Следователи обнаружили 37 преступников, среди них — гражданин РФ Виталий Ковалев, которого называют одним из самых разыскиваемых злоумышленников немецким агентством по борьбе с преступностью Bundeskriminalamt (BKA).
О деталях российской кибератаки рассказали в The Guardian 23 мая.
"Европейские и североамериканские следователи по борьбе с киберпреступностью заявляют, что в результате глобальной операции с участием полиции Великобритании, Канады, Дании, Нидерландов, Франции, Германии и США им удалось ликвидировать основу операции по распространению вредоносного программного обеспечения, управляемой российскими преступниками", — сообщили в издании.
Европейские следователи выдали международные ордера на аресты 20 подозреваемых, большинство из которых проживает в России. В США обвинительные акты обнародовали против 16 человек.
"Преступные проникновения в компьютеры жертв были "контролируемые и развернутые" российской организацией по киберпреступности, которая заразила более 300 000 компьютеров по всему миру, в частности в США, Австралии, Польше, Индии и Италии", — говорится в материале.
Масштабные кибератаки по компьютерам во всем мире: кто за этим стоит
Следователи обнародовали имена преступников из России, которых обвиняют в проведении хакерской атаки. По данным США, за преступлениями могут стоять следующие россияне:
- 48-летний Рустам Галлямов, житель Москвы;
- 39-летний Александр Степанов, известный как JimmBee, житель Новосибирска;
- 34-летний Артем Александрович Калинкин, также известный как Onix, житель Новосибирска.
Европейские правоохранители во главе с немецким агентством по борьбе с преступностью Bundeskriminalamt (BKA) также обнародовали обращение с указаниями на имена предполагаемых российских хакеров. В перечне — гражданин России, 36-летний Виталий Ковалев, который якобы стоит за Conti, которую считают самой профессиональной и организованной группой шантажа с использованием программ-вымогателей в мире. В Германии его называют "одним из самых успешных шантажистов" в области киберпреступности.
Следователи выяснили, что большинство подозреваемых действуют в России, а также в Дубае.
Напомним, 22 мая в аналитическом отчете агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры (CISA) Департамента внутренней безопасности США информировали об атаке российских хакеров по логистике стран НАТО.
21 мая агентство Reuters сообщило, что Россия готовит масштабную кибератаку, из-за которой пострадает логистика военной помощи Украине.