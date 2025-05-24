Заразили более 300 тысяч устройств: в The Guardian раскрыли детали масштабной кибератаки РФ

Российские хакеры проникли в более 300 000 компьютеров по всему миру. Целью масштабной кибератаки стало похищение данных, шантаж, а также кибершпионаж против правительственных, дипломатических и военных учреждений. Следователи обнаружили 37 преступников, среди них — гражданин РФ Виталий Ковалев, которого называют одним из самых разыскиваемых злоумышленников немецким агентством по борьбе с преступностью Bundeskriminalamt (BKA).

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О деталях российской кибератаки рассказали в The Guardian 23 мая.

"Европейские и североамериканские следователи по борьбе с киберпреступностью заявляют, что в результате глобальной операции с участием полиции Великобритании, Канады, Дании, Нидерландов, Франции, Германии и США им удалось ликвидировать основу операции по распространению вредоносного программного обеспечения, управляемой российскими преступниками", — сообщили в издании.

Европейские следователи выдали международные ордера на аресты 20 подозреваемых, большинство из которых проживает в России. В США обвинительные акты обнародовали против 16 человек.

"Преступные проникновения в компьютеры жертв были "контролируемые и развернутые" российской организацией по киберпреступности, которая заразила более 300 000 компьютеров по всему миру, в частности в США, Австралии, Польше, Индии и Италии", — говорится в материале.

Масштабные кибератаки по компьютерам во всем мире: кто за этим стоит

Следователи обнародовали имена преступников из России, которых обвиняют в проведении хакерской атаки. По данным США, за преступлениями могут стоять следующие россияне:

48-летний Рустам Галлямов, житель Москвы;

39-летний Александр Степанов, известный как JimmBee, житель Новосибирска;

34-летний Артем Александрович Калинкин, также известный как Onix, житель Новосибирска.

Европейские правоохранители во главе с немецким агентством по борьбе с преступностью Bundeskriminalamt (BKA) также обнародовали обращение с указаниями на имена предполагаемых российских хакеров. В перечне — гражданин России, 36-летний Виталий Ковалев, который якобы стоит за Conti, которую считают самой профессиональной и организованной группой шантажа с использованием программ-вымогателей в мире. В Германии его называют "одним из самых успешных шантажистов" в области киберпреступности.

Следователи выяснили, что большинство подозреваемых действуют в России, а также в Дубае.

Напомним, 22 мая в аналитическом отчете агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры (CISA) Департамента внутренней безопасности США информировали об атаке российских хакеров по логистике стран НАТО.

21 мая агентство Reuters сообщило, что Россия готовит масштабную кибератаку, из-за которой пострадает логистика военной помощи Украине.