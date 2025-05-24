Заразили понад 300 тисяч пристроїв: у The Guardian розкрили деталі масштабної кібератаки РФ

Російські хакери проникли у понад 300 000 комп'ютерів по всьому світу. Метою масштабної кібератаки стало викрадення даних, шантаж, а також кібершпигунство проти урядових, дипломатичних та військових установ. Слідчі виявили 37 злочинців, серед них — громадянин РФ Віталій Ковальов, якого називають одним із найбільш розшукуваних зловмисників німецьким агентством боротьби зі злочинністю Bundeskriminalamt (BKA).

Related video

Про деталі російської кібератаки розповіли у The Guardian 23 травня.

"Європейські та північноамериканські слідчі з боротьби з кіберзлочинністю заявляють, що в результаті глобальної операції за участю поліції Великої Британії, Канади, Данії, Нідерландів, Франції, Німеччини та США їм вдалося ліквідувати основу операції з розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, керованої російськими злочинцями", — повідомили у виданні.

Європейські слідчі видали міжнародні ордери на арешти 20 підозрюваних, більшість з яких проживає у Росії. У США обвинувальні акти оприлюднили проти 16 осіб.

"Злочинні проникнення в комп'ютери жертв були "контрольовані та розгорнуті" російською організацією з кіберзлочинності, яка заразила понад 300 000 комп'ютерів по всьому світу, зокрема в США, Австралії, Польщі, Індії та Італії", — йдеться у матеріалі.

Масштабні кібератаки по комп'ютерах в усьому світі: хто за цим стоїть

Слідчі оприлюднили імена злочинців із Росії, яких звинувачують у проведенні хакерської атаки. За даними США, за злочинами можуть стояти наступні росіяни:

48-річний Рустам Галлямов, мешканець Москви;

39-річний Олександр Степанов, відомий як JimmBee, мешканець Новосибірська;

34-річний Артем Олександрович Калінкін, також відомий як Onix, мешканець Новосибірська.

Європейські правоохоронці на чолі з німецьким агентством з боротьби зі злочинністю Bundeskriminalamt (BKA) також оприлюднили звернення з вказівками на імена ймовірних російських хакерів. У переліку — громадянин Росії, 36-річний Віталій Ковальов, який нібито стоїть за Conti, яку вважають найпрофесійнішою та найорганізованішою групою шантажу з використанням програм-вимагачів у світі. У Німеччині його називають "одним із найуспішніших шантажистів" у галузі кіберзлочинності.

Слідчі з'ясували, що більшість підозрюваних діють у Росії, а також у Дубаї.

Нагадаємо, 22 травня в аналітичному звіті агентства кібербезпеки та захисту інфраструктури (CISA) Департаменту внутрішньої безпеки США інформували про атаку російських хакерів по логістиці країн НАТО.

21 травня агентство Reuters повідомило, що Росія готує масштабну кібератаку, через яку постраждає логістика військової допомоги Україні.